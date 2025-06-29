Финал или нет? Что известно о 4 сезоне "Игры в кальмара"

Рассказываем, ждать ли фанатам новых смертельных испытаний

Стриминговый сервис Netflix назвал третий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" финальным, но действительно ли это конец? Фанаты в ожидании, несмотря на то, что история главного персонажа Сон Ги Хуна, игрока под номером "465", закончилась.

В пятницу, 27 июня 2025 года, на Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Игра в кальмара" — культового проекта, покорившего миллионы зрителей по всему миру с момента выхода первого сезона в 2021 году. "Телеграф" разбирался, ждать ли 4 сезон (будут спойлеры!).

Будет ли 4 сезон "Игры в кальмара"

"Третий сезон действительно является финальным, и вы сможете почувствовать это, когда посмотрите его. Но я не собираюсь полностью закрыть дверь для спин-оффов или продолжений, потому что никогда нельзя говорить "никогда", — сказал в одном из интервью шоураннер "Игры в кальмара" Хван Дон Хек.

Напомним, что в финале 3 сезона главный герой сталкивается с последним испытанием — ему предстоит сделать мучительный выбор: собственная жизнь или жизнь ребенка. Сон Ги Хун жертвует собой. Спустя полгода ведущий Игр Front Man приезжает в Лос-Анджелес к 14-летней дочери Ги Хуна, сообщает ей о смерти отца и передает его вещи вместе с деньгами от выигрыша.

В этом городе Front Man замечает американского вербовщика-агента, которого играет оскароносная актриса Кейт Бланшетт. Ее неожиданное появление вызвало волну обсуждений в связи с американской версией "Игры в кальмара", слухи о которой уже давно распространяются в сети.

Кейт Бланшетт в роли агента-вербовщика

Что известно об американской версии "Игры в кальмара"

По некоторым данным, над отдельным проектом уже работает американский режиссер Дэвид Финчер, снявший такие фильмы как "Семь" (1995), "Бойцовский клуб" (1999), "Зодиак" (2007), "Социальная сеть" (2010). Камео Бланшетт в 3 сезоне может намекать на то, что она примет в участие в шоу Финчера. По слухам, съемки американского спин-оффа начнутся в декабре 2026 года.

Финал южнокорейского сериала вызвал неоднозначную реакцию фанатов по всему миру. Ранее "Телеграф" писал, как украинцы отреагировали на "Игру в кальмара 3".