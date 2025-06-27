Последний сезон сериала "Игра в кальмара" уже в сети: можно ли его посмотреть бесплатно

27 июня состоялась премьера нового сезона нашумевшей истории

В эту пятницу в 10:00 по Киеву на платформе Netflix вышло продолжение второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Зрители наконец узнают, что ждет участника под номером 456 — смелого Сон Ги Хуна, который вновь вступает в смертельную игру, чтобы раз и навсегда с ней покончить.

Третий сезон популярного шоу, удостоенного премии "Эмми" в 2022 году, станет финальной главой драматической истории о выживании. Он состоит из 6 эпизодов, и все они стали доступны сегодня, 27 июня, на Netflix.

О чем сериал "Игра в кальмара"

Сериал "Игра в кальмара" повествует о 456 людях, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и отчаянном положении. Им предлагают поучаствовать в череде детских игр с огромным денежным призом. Но за проигрыш в этих играх приходится расплачиваться собственной жизнью.

Сериал "Игра в кальмара" дебютировал на стриминге в сентябре 2021 года и быстро стал самым популярным проектом в истории платформы, собрав 1,65 миллиарда часов просмотров всего за первые четыре недели. На волне ошеломительного успеха был объявлен второй сезон, который вышел в декабре 2024 года. Одновременно с его съемками шла работа над третьим сезоном. В нем вновь снялись актеры, задействованные в предыдущем.

Где смотреть 3 сезон "Игры в кальмара"

Напомним, что финальный сезон популярного южнокорейского сериала состоит из 6 серий. 27 июня все они вышли на Netflix, поэтому новые выпуски можно посмотреть по платной подписке на стриминговой платформе. Базовый пакет с хорошим качеством видео стоит 4,99 EUR на месяц (или 243,16 грн). Стандартный пакет с отличным качеством видео — 7,49 EUR (364,98 грн), а Премиум пакет — 9,99 EUR (486,80 грн).

На Netflix вышли все серии последнего сезона сериала "Игра в кальмара"

В марте 2024 года звезду сериала О Ён Су, который сыграл старика по имени О Иль Нам, засудили за сексуальные домогательства. В этом году актеру будет 81 год.