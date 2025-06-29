От Януковича к оружию против россиян: "Игра в кальмара" вдохновила украинцев на разрывные мемы (фото, видео)

Люди шутили и о выживании в Украине

Третий сезон "Игры в кальмара" вызвал у украинцев, как злость так и отчаяние, зрители плакали и делись отзывами. Однако нашлись и те, кто принял сюжетную линию, создав об этом мемы и шутки о жизни в Украине.

"Телеграф" собрал самые смешные приколы. Люди шутили о воздушных тревогах, концовке сериала и даже Викторе Януковиче.

Остроумна была та шутка о финале сериала, где участник "Детектив" остался в финале с деньгами, но с маленьким ребенком на руках. Это видео было снято под популярный трек украинской певицы.

Украинцы также придумали свою версию сериала "Игра в кальмаре". В главной роли стал Виктор Янукович, которого сгенерировали нейросетью. Он был с золотым батоном.

В сети также шутят и о том, что украинцы проживают с актерами "Игра в кальмара". В сериале это не по-настоящему, а в Украины своя игра за окном. Скорее всего, автор имел в виду постоянные воздушные тревоги и взрывы, которые слышат украинцы.

Был автор, который в своем меме остроумно пошутил о ноже, который использовали для игры во второй серии. Он отметил в сообщении украинского волонтера Сергея Стерненко и написал, что новый нож — это идея создания оружия против россиян.

"Игра в кальмара" — что известно

"Игра в кальмара" (Squid Game) — это южнокорейский сериал Netflix, созданный Хван Дон Хэком, ставший мировым феноменом. Первый сезон вышел в 2021 году и рассказывает о 456 участниках, которые из-за финансовых трудностей принимают участие в смертельных играх, основанных на детских корейских забавах, ради призового фонда в 45,6 миллиарда вон.

Игрок 456 – это Сон Ги-хун, главный герой сериала "Игра в кальмара". Его играет южнокорейский актер и модель Ли Чон Че. В первом сезоне Сон Ги-хун становится единственным победителем из 456 участников смертельных игр. Во втором сезоне Сон Гихун, или Игрок 456, второй раз приходит играть игру в кальмара, после того как он выжил и победил в первом сезоне.

Третий сезон продолжает историю с того момента, когда закончился второй сезон. Каждая игра, каждая потеря, каждая измена приводит в финал.

Финальный сезон популярного южнокорейского сериала состоит из шести серий. 27 июня все они вышли на Netflix, поэтому новые выпуски можно посмотреть в украинском дубляже по платной подписке на стреминговой платформе. Базовый пакет с хорошим качеством видео стоит 4,99 EUR в месяц (или 243,16 грн). Стандартный пакет с отличным качеством видео – 7,49 EUR (364,98 грн), а Премиум пакет – 9,99 EUR (486,80 грн).

Ранее "Телеграф" писал, что киевляне играют в кальмара прямо посреди Крещатика.