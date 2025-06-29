Фінал чи ні? Що відомо про 4 сезон "Гри в кальмара"

Розповідаємо, чи чекати фанатам нових смертельних випробувань

Стрімінговий сервіс Netflix назвав третій сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" фінальним, але чи справді це кінець? Фанати в очікуванні, попри те, що історія головного персонажа Сон Гі Хуна, гравця під номером "465", закінчилася.

У п’ятницю, 27 червня 2025 року, на Netflix відбулася прем’єра третього сезону серіалу "Гра в кальмара" — культового проєкту, що підкорив мільйони глядачів у всьому світі з моменту виходу першого сезону у 2021 році. "Телеграф" розбирався, чи чекати на 4 сезон (будуть спойлери!).

Чи буде 4 сезон "Гри в кальмара"

"Третій сезон справді є фінальним, і ви зможете відчути це, коли подивитесь його. Але я не збираюся повністю закрити двері для спін-оффів або продовжень, тому що ніколи не можна говорити "ніколи", — сказав в одному з інтерв’ю шоураннер "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок.

Нагадаємо, що у фіналі 3 сезону головний герой стикається з останнім випробуванням — він має зробити болісний вибір: власне життя або життя дитини. Сон Гі Хун жертвує собою. Через пів року ведучий Ігор Front Man приїжджає до Лос-Анджелеса до 14-річної дочки Гі Хуна, повідомляє їй про смерть батька та передає його речі разом із грошима від виграшу.

У цьому місті Front Man помічає американського вербувальника-агента, якого грає оскароносна актриса Кейт Бланшетт. Її несподівана поява викликала хвилю обговорень у зв’язку з американською версією "Гри в кальмара", чутки про яку вже давно поширюються у мережі.

Кейт Бланшетт у ролі агента-вербувальника

Що відомо про американську версію "Гри в кальмара"

За деякими даними, над окремим проєктом вже працює американський режисер Девід Фінчер, який зняв такі фільми як "Сім" (1995), "Бійцівський клуб" (1999), "Зодіак" (2007), "Соціальна мережа" (2010). Камео Бланшетт у 3 сезоні може натякати на те, що вона візьме участь у шоу Фінчера. За чутками, зйомки американського спін-оффу розпочнуться у грудні 2026 року.

Фінал південнокорейського серіалу викликав неоднозначну реакцію фанатів у всьому світі. Раніше "Телеграф" писав, як українці відреагували на "Гру в кальмара 3".