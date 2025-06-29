Новый сезон "Игры в кальмара" поверг украинцев в шок, злость и слезы: что говорят

Украинцы в шоке от финала, такого не ожидал никто

Сериал Игра в кальмара 3 сезон появился на экранах 27 июня и уже успел полюбиться зрителям, кто-то в восторге от новой части. Остальные были недовольны финалом.

"Телеграф" собрал отзывы и комментарии украинцев, которые успели посмотреть 6 серий сериала. Мысли разделились.

"Игра в кальмара" (Squid Game) — это южнокорейский сериал Netflix, созданный Хван Дон Хэком, ставший мировым феноменом. Первый сезон вышел в 2021 году и рассказывает о 456 участниках, которые из-за финансовых трудностей принимают участие в смертельных играх, основанных на детских корейских забавах, ради призового фонда в 45,6 миллиарда вон.

В отзывах на третью часть фильма, вышедшую в 2025 году, большинство людей не ожидало такого окончания, а кому-то наоборот зашло. Люди пишут, что плакали, другие ждут продолжения сериала.

Другие пользователи написали отзыв в сети X. Настоящие ценители корейских сериалов совсем не обрадовались выходу 3 сезона. Украинцы пишут, что потратили время зря.

"Это был такой флоп.. треть времени дыры в сюжете еще треть кринж игра випов и последняя треть абсолютное отсутствие логики в поступках персонажей. Конечно это вообще отдельный разговор", — пишут в сети.

Не понравился людям и главный герой сериала. Игрок 456 – это Сон Ги-хун, главный герой сериала "Игра в кальмара". Его играет южнокорейский актер и модель Ли Чон Че. В первом сезоне Сон Ги-хун становится единственным победителем из 456 участников смертельных игр. Во втором сезоне Сон Гихун, или Игрок 456, второй раз приходит играть игру в кальмара, после того как он выжил и победил в первом сезоне. Он знает особенности и пытается спасти других участников. Вот что пишут украинцы:

Также были и отзывы тех людей, кому 3 сезон понравился больше, чем 2. Пользователь пишет, что смотреть сериал легко, игры динамичны, но проблемы присутствуют.

Один из пользователей пишет, что третий сезон нужно было не снимать. Мол он должен был закончиться раньше. Третий сезон продолжает историю с того момента, где закончился второй сезон. Каждая игра, каждая потеря, каждая измена приводит в финал. Сон Ги-хун (игрок 456) продолжает свою миссию остановить жестокие игры раз и навсегда.

Украинцы тоже снимали видео, где плакали и выражали свои эмоции.

По словам одной из пользовательниц, она плакала за любимыми героями, успевшими полюбиться зрителям. Речь идет за игроков "007" и "125". Пак Йон Сик в сериале бывший азартный игрок и сын Гэм-Джа. Несмотря на предупреждение матери, он голосует за продление игр, чтобы заработать больше денег и погасить свои долги. Он меняет свое мнение после того, как едва не теряет мать во время игры "смешивания". Самое интересное в этом персонаже то, что он и его мать участвуют в одних и тех же играх, но поначалу не знают об этом друг друга

О чем 3 сезон "Игры в кальмара"

В новых эпизодах игра станет еще более беспощадной и кровопролитной. Игрок под номером "456" Сон Ги Хун вынужден снова принять участие после провала попытки восстать против системы. Между тем, Фронтмен, ранее скрывавшийся под номером игрока "001", готовится к визиту высокопоставленных гостей, стремящихся наблюдать страдания участников.

Где смотреть 3 сезон "Игры в кальмара"

Напомним, что финальный сезон популярного южнокорейского сериала состоит из шести серий. 27 июня все они вышли на Netflix, поэтому новые выпуски можно посмотреть в украинском дубляже по платной подписке на стреминговой платформе. Базовый пакет с хорошим качеством видео стоит 4,99 EUR в месяц (или 243,16 грн). Стандартный пакет с отличным качеством видео – 7,49 EUR (364,98 грн), а Премиум пакет – 9,99 EUR (486,80 грн).

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