Воды будет мало. Как уберечься от палящих лучей солнца
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Жара может быть коварным врагом
Летнее солнце создает идеальные условия для прогулок, пикников и отдыха на свежем воздухе. Но вместе с тем на улице может быть очень жарко от прямых солнечных лучей.
Как защитить себя от солнечных лучей, расскажет "Телеграф". Эти советы нужны для того, чтобы не чувствовать дискомфорт и не перегреваться.
Используйте солнцезащитный крем
Выбирайте средства из SPF, нанося их за 20 минут до выхода на улицу и обновляя их каждые 2 часа.
Надевайте светлую, свободную одежду и избегайте синтетики
Лучше выбирать натуральные ткани (хлопок, лен), которые позволяют коже дышать и отражают солнечные лучи. А ткани из полиэстера и других искусственных материалов могут перегревать кожу и вызвать раздражение.
Обязательно – головной убор и солнцезащитные очки
Широкополые шляпы или кепки защитят голову и лицо, а очки с UV-защитой – глаза.
Прячьтесь в тени
Особенно в период с 11:00 до 16:00, когда солнце больше всего печет.
Пейте больше воды
Чтобы избежать обезвоживания, всегда носите с собой бутылку воды.
Можно использовать зонтики
Это особенно эффективно в местах, где мало тени.
Спреи и термальная охлаждающая вода
Они помогут освежить кожу во время продолжительных прогулок.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя одевать в жару.