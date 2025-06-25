Воды будет мало. Как уберечься от палящих лучей солнца

Жара может быть коварным врагом

Летнее солнце создает идеальные условия для прогулок, пикников и отдыха на свежем воздухе. Но вместе с тем на улице может быть очень жарко от прямых солнечных лучей.

Как защитить себя от солнечных лучей, расскажет "Телеграф". Эти советы нужны для того, чтобы не чувствовать дискомфорт и не перегреваться.

Используйте солнцезащитный крем

Выбирайте средства из SPF, нанося их за 20 минут до выхода на улицу и обновляя их каждые 2 часа.

Надевайте светлую, свободную одежду и избегайте синтетики

Лучше выбирать натуральные ткани (хлопок, лен), которые позволяют коже дышать и отражают солнечные лучи. А ткани из полиэстера и других искусственных материалов могут перегревать кожу и вызвать раздражение.

Обязательно – головной убор и солнцезащитные очки

Широкополые шляпы или кепки защитят голову и лицо, а очки с UV-защитой – глаза.

Чем можно закрыть голову в жару

Прячьтесь в тени

Особенно в период с 11:00 до 16:00, когда солнце больше всего печет.

Пейте больше воды

Чтобы избежать обезвоживания, всегда носите с собой бутылку воды.

Можно использовать зонтики

Это особенно эффективно в местах, где мало тени.

Спреи и термальная охлаждающая вода

Они помогут освежить кожу во время продолжительных прогулок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нельзя одевать в жару.