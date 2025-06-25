Води буде замало. Як уберегтися від палючих променів сонця

Спека може бути підступним ворогом

Літнє сонце створює ідеальні умови для прогулянок, пікніків і відпочинку на свіжому повітрі. Але разом з тим на вулиці може бути дуже спекотно від прямих сонячних променів.

Як захистити себе від сонячних променів, розповість "Телеграф". Ці поради потрібні для того, аби не почувати дискомфорт і не перегріватися.

Використовуйте сонцезахисний крем

Вибирайте засоби з SPF, наносячи їх за 20 хвилин до виходу на вулицю й оновлюючи їх кожні 2 години.

Одягайте світлий, вільний одяг та уникайте синтетики

Краще обирати натуральні тканини (бавовна, льон), які дозволяють шкірі дихати та відбивають сонячні промені. А тканини з поліестеру та інших штучних матеріалів можуть перегрівати шкіру та викликати подразнення.

Обов'язково – головний убір та сонцезахисні окуляри

Широкополі капелюхи або кепки захистять голову й обличчя, а окуляри з UV-захистом – очі.

Чим можна закрити голову в спеку

Ховайтеся в тіні

Особливо у період з 11:00 до 16:00, коли сонце найбільш пече.

Пийте більше води

Щоб уникнути зневоднення, завжди носіть із собою пляшку води.

Можна використовувати парасольки

Це особливо ефективно в місцях, де мало тіні.

Спреї та термальна вода, що охолоджують

Вони допоможуть освіжити шкіру під час тривалих прогулянок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна одягати у спеку.