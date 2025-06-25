Води буде замало. Як уберегтися від палючих променів сонця
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Спека може бути підступним ворогом
Літнє сонце створює ідеальні умови для прогулянок, пікніків і відпочинку на свіжому повітрі. Але разом з тим на вулиці може бути дуже спекотно від прямих сонячних променів.
Як захистити себе від сонячних променів, розповість "Телеграф". Ці поради потрібні для того, аби не почувати дискомфорт і не перегріватися.
Використовуйте сонцезахисний крем
Вибирайте засоби з SPF, наносячи їх за 20 хвилин до виходу на вулицю й оновлюючи їх кожні 2 години.
Одягайте світлий, вільний одяг та уникайте синтетики
Краще обирати натуральні тканини (бавовна, льон), які дозволяють шкірі дихати та відбивають сонячні промені. А тканини з поліестеру та інших штучних матеріалів можуть перегрівати шкіру та викликати подразнення.
Обов'язково – головний убір та сонцезахисні окуляри
Широкополі капелюхи або кепки захистять голову й обличчя, а окуляри з UV-захистом – очі.
Ховайтеся в тіні
Особливо у період з 11:00 до 16:00, коли сонце найбільш пече.
Пийте більше води
Щоб уникнути зневоднення, завжди носіть із собою пляшку води.
Можна використовувати парасольки
Це особливо ефективно в місцях, де мало тіні.
Спреї та термальна вода, що охолоджують
Вони допоможуть освіжити шкіру під час тривалих прогулянок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не можна одягати у спеку.