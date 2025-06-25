Топор может навлечь беду на ваш дом: как этого избежать

Топор — не тот инструмент, который должен лежать под кроватью или на шкафу

У многих топор лежит на балконе, в кладовке или даже под кроватью, ведь он точно где-то пригодится. Но наши предки относились к этому инструменту очень осторожно и верили, что хранить топор в доме — к неприятностям.

Народные приметы предупреждают, что неправильное хранение топора может навлечь ссоры, болезни и даже финансовые проблемы. Подробнее расскажет "Телеграф".

Что говорят приметы о хранении топора дома

Считается, что топор накапливает агрессивную энергетику и способен "рассеивать" ее по дому. Если он хранится в жилых комнатах, то это провоцирует частые ссоры между членами семьи.

Кроме того, топор ассоциируется с расколом и потерей. Народные верования еще говорят о том, если держать ее в доме, можно потерять деньги или стабильность в финансах.

Еще предки верили в то, что топор "перерубает" здоровье. Особенно опасно держать его у кровати или в спальне. А если в семье есть дети и этот инструмент лежит где-то в их комнате или близко к ним, то у малышей могут начаться страхи и ночные кошмары.

Чтобы не навлечь беды в ваш дом, лучше хранить его в гараже, подсобке или хозяйственном помещении — как можно дальше от жилых зон и спальных мест. Если это невозможно, тогда накрывайте инструмент тканью или кладите в закрытую коробку.

Напомним, как зеркало в спальне или у рабочего уголка может повлиять на энергетику дома.