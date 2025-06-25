Сокира може накликати біду на ваш дім: як цього уникнути

Сокира — не той інструмент, який має лежати під ліжком чи на шафі

У багатьох сокира лежить на балконі, в коморі чи навіть під ліжком, адже вона точно десь знадобиться. Але наші предки ставилися до цього інструменту дуже обережно і вірили, що зберігати сокиру в будинку – до неприємностей.

Народні прикмети попереджають, що неправильне зберігання сокири може накликати сварки, хвороби та навіть фінансові проблеми. Детальніше розповість "Телеграф".

Що кажуть прикмети про зберігання сокири вдома

Вважається, що сокира накопичує агресивну енергетику і здатна "розсіювати" її по дому. Якщо вона зберігається у житлових кімнатах, то це провокує часті сварки між членами родини.

Крім того, сокира асоціюється з розколом і втратою. Народні вірування ще кажуть про те, якщо тримати її в будинку, можна втратити гроші або стабільність у фінансах.

Ще предки вірили в те, що сокира "перерубує" здоров’я. Особливо небезпечно тримати її біля ліжка або в спальні. А якщо в сім'ї є діти й цей інструмент лежить десь в їх кімнаті або близько до них, то у малечі можуть початися страхи та нічні кошмари.

Щоб не накликати біди у ваш дім, краще зберігати її в гаражі, підсобці або господарському приміщенні – якомога далі від житлових зон і спальних місць. Якщо це неможливо, тоді накривайте інструмент тканиною або кладіть у закриту коробку

Нагадаємо, як дзеркало в спальні чи біля робочого куточку може вплинути на енергетику вдома.