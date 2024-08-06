С Преображением Господним и Яблочным Спасом 2025! Красочные открытки на украинском

В народе церковный праздник называют Яблочным (Вторым) Спасом

В августе у православных христиан и греко-католиков отмечается множество значимых праздников. Среди них особое место занимает Преображение Господне, которое в народе часто называют Яблочным Спасом. По старому стилю праздник отмечается 19 августа (по-новому 6 августа).

В это время происходит сбор первого урожая яблок, что и дало название важному событию. Сегодня верующие не только посещают церкви и освящают фрукты, мед и хлебные колосья, но и обращают внимание на духовное значение праздника Преображения.

Как говорится в религиозных текстах, за 40 дней до своего распятия Иисус Христос взошел на гору Фавор, где явился своим ученикам в "божественном свете". Именно от этого события и берет свое начало праздник Преображения Господня.

