З Преображенням Господнім і Яблучним Спасом 2025! Барвисті листівки українською

У народі церковне свято називають Яблучним (Другим) Спасом

У серпні у православних християн та греко-католиків відзначається безліч значних свят. Серед них особливе місце займає Преображення Господнє, яке часто називають Яблучним Спасом. За старим стилем свято відзначається 19 серпня (по-новому 6 серпня).

У цей час відбувається збирання першого врожаю яблук, що і дало назву важливій події. Сьогодні віряни не лише відвідують церкви та освячують фрукти, мед та хлібні колосся, а й звертають увагу на духовне значення свята Преображення.

Як говориться в релігійних текстах, за 40 днів до свого розп’яття Ісус Христос зійшов на гору Фавор, де з’явився своїм учням у "божественному світлі". Саме від цієї події й бере свій початок свято Преображення Господнього.

"Телеграф" пропонує добірку яскравих листівок, присвячених Преображенню Господньому та Яблучному Спасу, українською мовою. 2025 року це свято випадає на вівторок.

Привітання з Преображенням Господнім 2025

Листівки з Преображенням Господнім

Раніше повідомлялося, якою буде погода цього свята. "Телеграф" писав, що синоптик Ігор Кибальчич прогнозує на 19 серпня.