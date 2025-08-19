Категорически нельзя делать это 19 августа, если не хотите обеднеть до конца лета

Узнайте, почему сегодня нельзя сплетничать и сетовать на судьбу

В этот теплый и облачный вторник, 19 августа, христиане восточного обряда в Украине чтут мученика Андрея Стратилата Таврийского. В народе святого прозвали Тепляком — из-за изменчивой погоды.

Андрей Стратилат жил на рубеже III и IV веков. Он был римским военачальником и сражался с персами. Однажды уверовав во Христа, Андрей стал проповедовать учение Иисуса среди своих подчиненных-язычников. Тогда воины смогли одержать победу над значительно превосходящим по численности персидским войском.

Несмотря на победное возвращение домой, римский император не смог простить Стратилату принятия христианства. Примерно в 302 году военачальник и его воины были казнены.

К святому обращаются с молитвами воины. На Андрея Тепляка наши предки активно занимались работами в огороде и саду, собирали урожай овощей и фруктов. Особое внимание уделяли спелой свекле — даже надевали одежду ее цвета, чтобы притянуть удачу. 19 августа из свеклы готовили борщ, салаты и добавляли ее в пироги.

Фото: freepik

Что нельзя делать 19 августа

Обсуждать чужие проблемы — в деньгах начнутся неурядицы.

Жаловаться на свою жизнь — все еще больше ухудшится.

Путешественникам чинить одежду, ремонтировать обувь — в дороге случится беда.

Народные приметы 19 августа

Утром туман по земле стелется – к снежной зиме.

Журавли на юг полетели – рано зима настанет.

Какая погода 19 августа, такой будет она всю осень.

У кого именины 19 августа

Сегодня именины отмечают Андрей, Семен, Марфа, Наталия, Татьяна.

Праздники и события 19 августа

День пасечника в Украине

День почтовой марки (День филателии)

Всемирный день фотографии (World Photography Day)

Международный день банта (International Bow Day)

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)

Международный день орангутана

