Укр

Категорически нельзя делать это 19 августа, если не хотите обеднеть до конца лета

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Какой сегодня праздник - День Андрея Тепляка
Какой сегодня праздник - День Андрея Тепляка. Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя сплетничать и сетовать на судьбу

В этот теплый и облачный вторник, 19 августа, христиане восточного обряда в Украине чтут мученика Андрея Стратилата Таврийского. В народе святого прозвали Тепляком — из-за изменчивой погоды.

Андрей Стратилат жил на рубеже III и IV веков. Он был римским военачальником и сражался с персами. Однажды уверовав во Христа, Андрей стал проповедовать учение Иисуса среди своих подчиненных-язычников. Тогда воины смогли одержать победу над значительно превосходящим по численности персидским войском.

Несмотря на победное возвращение домой, римский император не смог простить Стратилату принятия христианства. Примерно в 302 году военачальник и его воины были казнены.

К святому обращаются с молитвами воины. На Андрея Тепляка наши предки активно занимались работами в огороде и саду, собирали урожай овощей и фруктов. Особое внимание уделяли спелой свекле — даже надевали одежду ее цвета, чтобы притянуть удачу. 19 августа из свеклы готовили борщ, салаты и добавляли ее в пироги.

пирог со свеклой
Фото: freepik

Что нельзя делать 19 августа

  • Обсуждать чужие проблемы — в деньгах начнутся неурядицы.
  • Жаловаться на свою жизнь — все еще больше ухудшится.
  • Путешественникам чинить одежду, ремонтировать обувь — в дороге случится беда.

Народные приметы 19 августа

  • Утром туман по земле стелется – к снежной зиме.
  • Журавли на юг полетели – рано зима настанет.
  • Какая погода 19 августа, такой будет она всю осень.

У кого именины 19 августа

Сегодня именины отмечают Андрей, Семен, Марфа, Наталия, Татьяна.

Праздники и события 19 августа

  • День пасечника в Украине
  • День почтовой марки (День филателии)
  • Всемирный день фотографии (World Photography Day)
  • Международный день банта (International Bow Day)
  • Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)
  • Международный день орангутана

Ранее сообщалось, какой будет погода в последний месяц лета. "Телеграф" писал, что синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на 19-20 августа.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины