Засуха, лютая жара и не только. Каким регионам не повезет с погодой в августе

На страну надвигается антициклон

В ближайшие 10 дней августа Украину ожидают значительные изменения погоды, ведь на Восточную Европу надвигается антициклон "Инес". При этом Запад Европы будет под влиянием тропической жары, которая придет с северной части Африки.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в течение второй декады августа количество осадков будет ниже нормы по всей территории, что будет способствовать развитию засухи и увеличению уровня пожарной опасности, особенно в южных, восточных и местах центральных областях.

Вместе с этим, ожидается некоторое понижение температуры как ночью, так и днем. Наиболее ощутимая прохлада будет наблюдаться в западных и северо-западных регионах. Кроме того, здесь в ночное и утреннее время местами будут формироваться туманы, впрочем, они будут кратковременными и не будут охватывать значительные территории. А вот на юге, востоке и Закарпатье ожидается постепенное усиление жары в течение второй декады августа. Более существенные изменения в погодных условиях ожидаются лишь до 19-20 августа и будут связаны с активизацией фронтальных разделов на территории юго-восточной Европы и развитием циклонической деятельности.

Температура воздуха по территории Украины распределится следующим образом. В период с 12 по 15 августа минимальная температура в ночное время будет колебаться в пределах +10…+18 °C, дневная — в пределах +25…+31 °С, в южных областях, а также местами на Донбассе и Закарпатье ночная температура будет +16…+22 °C, днем буде наблюдаться жара.

На прогностической карте показана аномалия количества осадков в Европе (мм) за период с 10 по 18 августа. Желтым и коричневым цветом отмечен их дефицит. Как видим, на значительных территориях в результате воздействия антициклона дождей практически не предполагается.

Карта осадков

В период с 16 по 18 августа ожидается усиление жары в большинстве областей Украины, за исключением северо-запада. По итогам ночная температура повысится до +16…+23 °C, дневная будет колебаться в диапазоне +28…+33 °C, в южных, юго-восточных областях, а также в Закарпатье днем возможно повышение температуры до +33…+38 °С. Ужесточение жары будет обусловлено поступлением жаркого воздуха с территории Балканского полуострова, а также Малой Азии.

В течение 19 – 20 августа начнется преобразование синоптического поля и постепенное изменение погодных условий. Начиная с западных и северо-западных областей, на территории Украины начнет распространяться более прохладный и влажный воздух из районов Скандинавского полуострова и стран Балтии. В результате ночная температура воздуха снизится на 5-7 градусов по сравнению с предыдущими днями, а максимальные показатели температуры будут колебаться в пределах +22…+27 °C, в южных и восточных регионах и еще сохранится относительно жаркая погода с температурами днем выше +30 °C.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую погоду прогнозируют синоптики на осень.