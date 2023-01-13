Именины Ирины в 2025 году: все даты празднования Дня ангела

У Ирины не так много дней именин в году, — не забудьте поздравить

Имя Ирина, — очень старое, красивое и интеллигентное, пользуется популярностью как в Украине, так и во всем мире уже много столетий. "Телеграф" разобрался, каково происхождение имени, что оно значит, и когда День ангела Ирины.

Значение имени Ирина

Имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие". Оно популярно по всему миру и в разных странах используются такие формы как Арина, Ярина, Ирена, Ирэн, Ира, Рина, Рена.

В древние времена в Византии имя Ирина имело высокий социальный статус, среди прочего его носили супруги императоров.

В христианстве сильно почитается святая Ирина Македонская, первая женщина, которая была признана великомученицей. Также прославлены церковью мученицы Ирина Коринфская и Ирина Аквилейская

Из известных украинок, носящих это имя, — Ирина Федишин, Ирина Билык, Ирина Фарион, Ирина Монатик, Ирина Блохина, Ирина Сопонару.

Когда День ангела Ирины?

Перечислим все именины Ирины по церковному православному календарю на 2025 год:

16 апреля, — мученицы Ирина Коринфская и Ирина Аквилейская ;

; 5 мая, — Ирина Македонская, великомученица;

15 мая, — святая Ирина Константинопольская;

18 сентября, — Ирина Египетская, мученица;

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено давать деньги в руки.