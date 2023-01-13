Іменини Ірини у 2025 році: всі дати святкування Дня ангела

У Ірини не так багато днів іменин на рік, — не забудьте привітати

Ім’я Ірина — дуже старе, красиве та інтелігентне, користується популярністю як в Україні, так і в усьому світі вже багато століть. "Телеграф" розібрався, яким є походження імені, що воно означає, і коли День ангела Ірини.

Значення імені Ірина

Ім’я походить від імені давньогрецької богині Ейрени і перекладається як "мир" чи "спокій". Воно популярне по всьому світу та в різних країнах використовуються такі форми як Аріна, Ярина, Ірена, Ірен, Іра, Ріна, Рена.

У давнину у Візантії ім’я Ірина мало високий соціальний статус, серед іншого його носили дружини імператорів.

У християнстві дуже шанується свята Ірина Македонська, перша жінка, яка була визнана великомученицею. Також прославлені церквою мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська.

Із відомих українок, які носять це ім’я, — Ірина Федишин, Ірина Білик, Ірина Фаріон, Ірина Монатік, Ірина Блохіна, Ірина Сопонару.

Коли День ангела Ірини?

Перерахуємо всі іменини Ірини за церковним православним календарем на 2025 рік:

16 квітня, — мучениці Ірина Корінфська та Ірина Аквілейська;

5 травня, — Ірина Македонська, великомучениця;

15 травня – свята Ірина Константинопольська;

18 вересня, — Ірина Єгипетська, мучениця.

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