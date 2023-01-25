Именины Кирилла в 2025 году: все дни, когда Кирюша празднует День ангела
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В Украине имя Кирило распространено с давних времен
Имя Кирилл, — довольно редкое в Украине, но весьма красивое и с древней историей. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все Дни ангела Кирилла в году.
Значение имени Кирилл
С греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". С персидского языка его также можно перевести как "солнце".
Используются такие формы имени как Кир, Киря, Кира, Кирюха, Кирюня, Кирило, Киряха, Кирюша.
Интересный факт: в украинских народных сказках есть известный персонаж, богатырь Кирило Кожумяка.
Среди известных украинцев с этим именем также можно вспомнить такие личности как последний гетман Войска Запорожского Кирилл Розумовский, князь и атаман Кирик Ружинский, композитор Кирилл Стеценко и другие. Среди современных известных Кириллов в Украине стоит упомянуть главу разведки Кирилла Буданова, экс-советника главы ОП Кирилла Тимошенко, шахматиста Кирилла Шевченко.
Когда День ангела Кирилла?
Кирилл несколько раз в году отмечает свои именины по церковному православному календарю.
Перечислим все Дни ангела Кирилла:
- 18 января, 9 июня, – Кирилл Александрийский;
- 14 февраля, 11 мая, – Кирилл (Константин) Философ, Моравский;
- 9 марта, — Кирилл Севастийский;
- 18 марта, — Кирилл Иерусалимский;
- 21 марта — Кирилл Катанский (Сицилийский);
- 29 марта, — Кирилл Илиопольский;
- 13 апреля, — Кирилл (Приймак), Васильевский;
- 28 апреля, — Кирилл Туровский;
- 10 мая, — Киприан (Кирин, Кирилл) Бастийский;
- 9 июля, 6 сентября, – Кирилл Гортинский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему носки и трусы крайне нежелательно дарить мужчинам, — такие подарки по народным приметам могут только навредить.