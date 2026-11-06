Начал собирать из-за Украины: британец показал впечатляющий запас еды на черный день

Мужчина не планирует останавливаться

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Британец удивил своими огромными запасами еды. Бывший военный 71-летний Иен Фергюсон запас свыше 600 банок консервированной пищи.

Об этом пишет Мирror. По словам мужчины, делать запасы и готовиться к дефициту он начал в 2022 году.

Вдохновила Иена на такой шаг война в Украине. На мужчину, который в свое время служил в армии, произвело впечатление освещения вооруженного нападения на Украину. С 2022 года британец начал собирать консервы. Среди основных блюд: рагу, супы, фасоль карри, рисовый пудинг и фрукты.

Иен Фергюсон запас более 600 банок консервированной пищи

"Сначала я думал, что дойду до 500, потом до 600, но не думаю, что остановлюсь. У меня есть рагу, супы, фасоль, карри в жестянке, рисовый пудинг, фрукты", — говорит мужчина.

Несмотря на то, что запас еды уже насчитывает 600 банок, мужчина не планирует останавливаться. По его словам, он еженедельно на закупках берет несколько дополнительных баночек. Ведь считает, что шести банок в день будет более чем достаточно для него самого и хватит минимум на 100 дней.

Запасы британца

Британец рассказал, что беспокоится не только о себе, но и о своей семье, друзьях и знакомых. Именно поэтому делает такие большие запасы, чтобы хватило всем. Кроме еды, Иен имеет заводные радиоприемники, туристические плиты, спальные мешки, трубки для фильтрации воды, топор, пыль и другие основные инструменты, необходимые для сбора вещей для выживания в ближайшем лесу.

Запасы британца

Мужчина подчеркнул, что его не волнуют сроки годности. Он сказал: "Люди одержимы сроками годности и датами продаж. Затем они идут покупать сигареты с изображениями легких, переполненных раком. Мы очень избирательно относимся к предупреждениям, к которым обращаем внимание".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как спасти еду без света во время затяжных отключений.