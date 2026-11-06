Украинка собственноручно подняла пол на 12 см: "Девочки могут делать то, что хотят" (фото)

Работу провела на высшем уровне

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Украинка показала в сети, как сделала ремонт на балконе и подняла пол на 12 см. Женщина все делала своими руками, без посторонней помощи.

Соответствующий пост она опубликовала в Threads. Известно, что ремонт украинка сделала еще в 2025 году, но только сейчас поделилась своим достижением.

"Сегодня увидела пост у девочки, как она прикрутила плинтус, и так прикольно, что девочки могут делать то, что хотят, и у них так круто получается. И решила и себя похвалить, так что смотрите я подняла пол на балконе на 12 см, с утеплением и изоляцией от влаги", — говорится в сообщении.

Сообщение о ремонте балкона

На фото видно, что до ремонта пол на балконе был бетонным, но женщина решила исправить эту ситуацию. Сначала она сделала изоляцию от влаги, а дальше собственноручно набила доски, чтобы приподнять пол. Пустоту она также заполнила, а сверху набила обычный деревянный профиль. Таким образом, украинка подняла уровень пола на балконе и утеплила. То есть, теперь в ноги не будет отдавать холод от бетона.

Балкон для ремонта

Балкон во время ремонта

Балкон во время ремонта

Балкон после ремонта

В комментариях украинки тоже делились своими успехами в ремонтах. Так, одна женщина показала огромную кошачью зону, организованную собственноручно. В комментариях пишут:

Почти 20 лет назад делали ремонт. Муж со свекром, два здоровых мужика, пытались отбить плинтус старый деревянный из-под батареи. Не могли. Сказали, что покрасят и так и будет. Через 10 минут я вынесла тот плинтус им в коридор. Молчали.

А это я все своими руками сделала для моих любимых хвостиков. Куплен только домик на верхней полочке.

Я сегодня починила римские шторы, разобрала механизм и исправила повреждение троса.

Я разобрала диван, заменила поломанные ламели, перетянула подкладочную ткань, все собрала обратно.

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