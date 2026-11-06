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Украинка собственноручно подняла пол на 12 см: "Девочки могут делать то, что хотят" (фото)

Автор
Татьяна Гришко
Дата публикации
Читати українською
Ремонт Новость обновлена 06 ноября 2026, 22:17
Ремонт. Фото Коллаж "Телеграфа"

Работу провела на высшем уровне

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Украинка показала в сети, как сделала ремонт на балконе и подняла пол на 12 см. Женщина все делала своими руками, без посторонней помощи.

Соответствующий пост она опубликовала в Threads. Известно, что ремонт украинка сделала еще в 2025 году, но только сейчас поделилась своим достижением.

"Сегодня увидела пост у девочки, как она прикрутила плинтус, и так прикольно, что девочки могут делать то, что хотят, и у них так круто получается. И решила и себя похвалить, так что смотрите я подняла пол на балконе на 12 см, с утеплением и изоляцией от влаги", — говорится в сообщении.

Сообщение о ремонте балкона
Сообщение о ремонте балкона

На фото видно, что до ремонта пол на балконе был бетонным, но женщина решила исправить эту ситуацию. Сначала она сделала изоляцию от влаги, а дальше собственноручно набила доски, чтобы приподнять пол. Пустоту она также заполнила, а сверху набила обычный деревянный профиль. Таким образом, украинка подняла уровень пола на балконе и утеплила. То есть, теперь в ноги не будет отдавать холод от бетона.

Балкон для ремонта
Балкон для ремонта
Балкон во время ремонта
Балкон во время ремонта
Балкон во время ремонта
Балкон во время ремонта
Балкон после ремонта
Балкон после ремонта

В комментариях украинки тоже делились своими успехами в ремонтах. Так, одна женщина показала огромную кошачью зону, организованную собственноручно. В комментариях пишут:

  • Почти 20 лет назад делали ремонт. Муж со свекром, два здоровых мужика, пытались отбить плинтус старый деревянный из-под батареи. Не могли. Сказали, что покрасят и так и будет. Через 10 минут я вынесла тот плинтус им в коридор. Молчали.
  • А это я все своими руками сделала для моих любимых хвостиков. Куплен только домик на верхней полочке.
  • Я сегодня починила римские шторы, разобрала механизм и исправила повреждение троса.
  • Я разобрала диван, заменила поломанные ламели, перетянула подкладочную ткань, все собрала обратно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое покрытие на пол стелят вместо керамической плитки.

Теги:
#Ремонт #Балкон