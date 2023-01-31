Именины Анны в 2025 году: все дни, когда Анюта празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Аня

Имя Анна, — одно из самых распространенных в Украине и Европе. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит и когда все Дни ангела Анны в течение года.

Значение имени Анна

Изначально имя происходит от еврейского имени Ханна, которое переводится как "благодать". На сегодняшний день является одним из самых популярных имен в Украине, Европе и других христианских странах.

Встречаются такие формы как Анна, Ганна, Ана, Аня, Энн, Аннушка, Анечка, Нюра, Нюша, Анюта, Ася, Аннет и другие. В украинском языке имя Анна часто переводят как Ганна, однако обе формы имени могут существовать самостоятельно.

Самая известная носительница имени, — святая Анна, мать Девы Марии и бабушка Иисуса Христа. Кроме того, такое имя носили много королев, княгинь, герцогинь, принцесс. Известны также многие спортсменки, художницы, дипломаты, ученые, музыкантки, литераторки, актрисы по имени Анна.

Когда День ангела Анны?

Носительницы имени Анна десятки раз в году отмечают свои именины по церковному православному календарю. Перечислим главные Дни ангела Анны:

3 февраля, 28 августа, — святая Анна Пророчица, дочь Фануилова;

25 июля, 9 сентября, 9 декабря, — Анна праведная, мать Пресвятой Богородицы;

9 декабря, — Анна Пророчица, мать пророка Самуила.

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