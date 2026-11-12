Не мусор, а находка: как картонные втулки спасут ваши сапоги

Простой прием пригодится во время сезонной чистки обуви

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Картонные трубочки, которые остаются после использования бумажных полотенец или пищевой пленки, помогут сохранить форму высоких сапог. Их вставляют внутрь в качестве опор, чтобы голенища не складывались и на сгибах не образовывались заломы.

Как приспособить втулки для хранения обуви, рассказывает "Телеграф". Для этого подойдут достаточно длинные и прочные трубочки: короткая втулка от туалетной бумаги не поддержит высокое голенище по всей длине.

Сначала очистите сапоги и дайте им полностью высохнуть, в том числе внутри. Возьмите по одной чистой сухой втулке для каждого сапога, проверьте, нет ли на картоне остатков пленки или других материалов. Расправьте голенище и осторожно вставьте трубочку вертикально. Подбирайте диаметр так, чтобы опора свободно входила внутрь: заталкивать ее силой и растягивать обувь не нужно.

Опора должна свободно входить внутрь сапога, не растягивая голенище Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Поставьте пару на полку или на дно шкафа, оставив место над голенищами. Не прижимайте их сверху коробками или другой обувью – картон может смяться под тяжестью. Оставляйте втулки внутри до следующего использования сапог, а если они размокли или потеряли жесткость, замените их сухими и целыми.

Как сообщал "Телеграф", правильное хранение обуви помогает летней и осенней обуви прослужить не один сезон.