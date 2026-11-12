Не выбрасывайте пустые бутылки из-под моющего: как они помогут в быту

Для переделки подойдет прочная емкость со встроенной ручкой

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Пустую бутылку от моющего средства можно превратить в небольшой совок для земли и компоста. Достаточно вырезать часть корпуса, сохранив ручку и основание: получится инструмент для ухода за растениями в горшках, на маленьких клумбах и в саду.

Как сделать такой совок, рассказывает Radio Mitre. Встроенная ручка станет рукояткой, поэтому дополнительные детали для переделки не понадобятся.

Как выбрать и подготовить бутылку

Для работы нужна пустая бутылка из плотного пластика, прочные ножницы или канцелярский нож, маркер и мелкозернистая наждачная бумага. Важно выбрать достаточно жесткую емкость, которую удобно держать за ручку: она должна сохранять форму при переносе небольшого количества грунта.

Сначала несколько раз тщательно промойте бутылку, чтобы удалить остатки моющего средства. Они могут навредить растениям, поэтому очистка – обязательный этап перед переделкой. Затем оставьте емкость до полного высыхания и только после этого приступайте к разметке.

Как вырезать совок и обработать края

На сухой бутылке маркером наметьте диагональную линию: она должна начинаться возле нижней части ручки и идти к передней стороне емкости. При этом сохраните основание – оно станет рабочей поверхностью, которой вы будете зачерпывать землю. Ручка также должна остаться целой.

Аккуратно разрежьте пластик по намеченной линии. Если стенки толстые, двигайтесь медленно, контролируя каждый участок разреза. Работайте на устойчивой поверхности и используйте защитные перчатки, чтобы снизить риск порезаться.

После обрезки края нужно отшлифовать, чтобы убрать шероховатости и неровности Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

После обрезки пройдитесь мелкозернистой наждачной бумагой по всем срезам. Она уберет шероховатости и неровности. Затем возьмите совок за ручку и проверьте на небольшой порции субстрата, удобно ли его набирать и переносить: нижняя часть должна удерживать материал.

Для каких садовых работ пригодится самодельный совок

Таким инструментом удобно пересыпать землю из одной емкости в другую, досыпать субстрат в горшки и распределять компост вокруг растений. Он также подойдет для сбора отдельных листьев и легких растительных остатков. Небольшой размер помогает работать там, где мало места, и переносить материалы без прямого контакта с ними руками.

Пластик рассчитан на легкие нагрузки, поэтому используйте совок для рыхлого субстрата и небольших порций материала. Для копки твердой земли нужен обычный садовый инструмент. Перед работой возле растений убедитесь, что на самодельном совке нет остатков моющего средства; использовать такую емкость для пищевых продуктов или питьевой воды нельзя.

Как сообщал "Телеграф", пустые емкости из-под моющих средств могут получить вторую жизнь. Благодаря крепкому пластику и удобной форме их легко превратить в практичные вещи для дома, в частности оригинальные горшки для растений.