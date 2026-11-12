Сладкие подарки за 100-200 грн: какой выгоднее купить и что внутри (фото)

Среди наборов Lukas и Roshen есть упаковка, которая понадобится, когда сладости закончатся

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В пяти новогодних наборах из "Копейочки" за 99–199 грн есть батончики, желейные конфеты, суфле и сладости с орехами и кокосом. Покупательница сравнила их наполнение: самый дешевый подарок весит 220 г, а самый дорогой – 410 г.

Пользовательница @yulia_musiichuk показала у Threads пять приобретенных наборов и поделилась впечатлениями от их содержимого.

Наборы за 99 и 129 гривен: батончики и знакомые конфеты

Самый бюджетный Lukas стоил 99 грн за 220 г. Внутри автор нашла свою любимую "Лукасю" и карамельный батончик. Отсутствие карамелек она отметила как преимущество – этот подарок получил от нее одобрительную оценку.

Набор Lukas

Домик Roshen – 129 грн за 272 г. Здесь впечатления от наполнения были более сдержанными. "Галаретку" и "Ромашку" покупательница не любит, насчет "Мака" колеблется. "Ленивка" стала для нее плюсом этого набора. Ее оценка касается именно собственных вкусовых предпочтений.

Домик Roshen

Подарки за 139 и 179 гривен: разнообразие и кокосовая новинка

"Набор рождественских эмоций" Lukas стоил 139 грн, его вес – 400 г. В нем есть конфеты с орехами, кокосом, желейные сладости и суфле. К такому сочетанию автор не имел замечаний: среди перечисленного нашлись разные начинки и виды конфет.

"Набор рождественских эмоций" Lukas

Елка Roshen за 179 грн весит 386 г. Покупательница описала ее содержимое как знакомое с предыдущих лет: внутри снова есть "Ромашка", "Мак" и "Галаретка". Из новинок она выделила кокосовые "Флакси". Этот набор дороже предыдущего Lukas, хотя весит меньше.

Елка Roshen

Копилка Lukas за 199 гривен: что внутри фаворита

Самой дорогой из пяти покупок стала копилка Lukas – 199 грн за 410 г. В ней автор нашла четыре вкусные, по ее мнению, батончики и такие же сладости в формате конфет. Дополняют наполнение желейки и суфле. Именно этот подарок понравился ей больше всего.

Копилка от Lukas

Отдельное преимущество копилки покупательница увидела в упаковке, которую можно использовать и после того, как сладости закончатся.

"Лучшая упаковка: конфеты съедят, а копилка будет полезной!" – написала женщина.

Как сообщал "Телеграф", сладости из набора "Roshen", собранные отдельно, стоят примерно на 54% меньше, чем готовый бокс.