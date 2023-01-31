Іменини Анни та Ганни у 2025 році: всі дні, коли Анюта святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Аню

Ім’я Ганна (або Анна) — одне з найпоширеніших в Україні та Європі. "Телеграф" вирішив розібратися, що воно означає і коли всі Дні ангела Анни протягом року.

Значення імені Анна (Ганна)

Ім’я походить від єврейського імені Ханна, яке перекладається як "благодать". На сьогоднішній день є одним із найпопулярніших імен в Україні, Європі та інших християнських країнах.

Зустрічаються такі форми як Анна, Ганна, Ана, Аня, Енн, Аннушка, Гануся, Анечка, Нюра, Нюша, Анюта, Ася, Аннет та інші. В українській мові ім’я Анна часто перекладають як Ганна, проте обидві форми імені можуть існувати самостійно.

Найвідоміша носійка імені — свята Анна, мати Діви Марії та бабуся Ісуса Христа. Крім того, таке ім’я носило багато королів, княгинь, герцогінь, принцес. Відомо також багато спортсменок, художниць, дипломатів, науковців, музиканток, літераторок, актрис на ім’я Анна.

Коли День ангела Анни (Ганни)?

Носії імені Анна та Ганна декілька разів на рік відзначають свої іменини за церковним православним календарем. Перерахуємо головні Дні ангела:

3 лютого, 28 серпня, — свята Анна Пророчиця, дочка Фануїлова;

25 липня, 9 вересня, 9 грудня, — Анна праведна, мати Пресвятої Богородиці;

9 грудня, — Ганна Пророчиця, мати пророка Самуїла.

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