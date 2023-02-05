Именины Яна в 2025 году: все дни, когда Янчик празднует День ангела

Это необычное имя с интересным происхождением

Имя Ян пусть не самое популярное, но довольно распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда происходит и когда все Дни ангела Яна в течение года.

Значение имени Ян

Считается, что имя Ян, — одна из форм древнееврейского имени Йоханан (Иоанн), что переводится как "благодать Божья", "Бог помиловал" или "подарок Божий". То же происхождение имеют имена Иван, Джованни, Джон, Йоганн, Йоханнес, Жан, Янош.

Кроме того, есть версия, что имя Ян могло произойти от имени римского божества начала и конца Януса. А со староболгарского слово "Яна" переводится как "речка".

Когда День ангела Яна?

Покровителями носителей имен Иван и Ян выступают святые и мученики Иоанны, — а их память церковь почитает сотни раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные именины Яна:

7 января, 24 февраля, 25 мая, 24 июня, 29 августа, 23 сентября — Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень;

27 января, 30 января, 14 сентября, 13 ноября — патриарх Константинопольский Иоанн Златоуст;

5 мая, 26 сентября, — апостол из 12-ти Иоанн Богослов;

2 июля — архиепископ Иоанн (Максимович) Шанхайский и Сан-Францисский;

30 июля, — Иоанн Воин.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам лучше не дарить мужчинам на праздники.