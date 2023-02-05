Именины Ольги в 2025 году: все дни, когда Оля празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Оля

Имя Ольга, — одно из самых распространенных имен в Украине, при этом оно еще и имеет довольно интересную историю. "Телеграф" разобрался, что оно значит, откуда происходит, и когда все Дни ангела Ольги в году.

Значение имени Ольга

Считается, что изначально имя произошло от древнескандинавского "Хельга", что переводится как "священная", "святая", при этом в соответствии с фонетическими законами восточнославянских диалектов начальное "хе" упростилось в "о".

Имя Ольга стало каноническим христианским после канонизации княгини Ольги в 1547 году. Сейчас оно распространено в Украине, россии, Беларуси, Молдове, Казахстане, Чехии, Финляндии, Италии, Испании, Германии и некоторых других странах мира.

Встречаются такие разговорные формы как Оля, Олечка, Оленька, Олюнька, Ольчик, Оличка, Олька, Олга, Вольга, Оляша, Ляля, Люся.

Среди известных истории и украинцам Ольг достойны упоминания такие личности как святая княгиня Ольга, писательницы Ольга Косач (Олена Пчилка), Ольга Кобылянская, ведущая Ольга Фреймут, актриса Ольга Куриленко, заслуженный врач Ольга Богомолец, певицы Ольга Винницкая (более известная под псевдонимом Альона Винницкая), Оля Полякова , Оля Цибульская.

Когда День ангела Ольги?

Носительницы имени Ольга празднуют один раз в году по церковному православному календарю.

Главные именины Ольги, — 11 июля, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

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