Іменини Ольги у 2025 році: усі дні, коли Оля святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Олю

Ім’я Ольга — одне з найпоширеніших імен в Україні, при цьому воно ще й має досить цікаву історію. "Телеграф" розібрався, що воно означає, звідки походить, і коли всі Дні ангела Ольги протягом року.

Значення імені Ольга

Вважається, що спочатку ім’я походить від давньоскандинавського "Хельга", що перекладається як "священна", "свята", при цьому відповідно до фонетичних законів східнослов’янських діалектів початкове "хе" спростилося в "о".

Ім’я Ольга стало канонічним християнським після канонізації княгині Ольги у 1547 році. Наразі воно поширене в Україні, росії, Білорусі, Молдові, Казахстані, Чехії, Фінляндії, Італії, Іспанії, Німеччині та деяких інших країнах світу.

Зустрічаються такі розмовні форми як Оля, Олечка, Оленька, Олюнька, Ольчик, Олічка, Олька, Олга, Вольга, Оляша, Ляля, Люся.

Серед відомих історії та українцям Ольг гідні згадки такі особи як свята княгиня Ольга, письменниці Ольга Косач (Олена Пчілка), Ольга Кобилянська, ведуча Ольга Фреймут, актриса Ольга Куриленко, заслужений лікар Ольга Богомолець, співачки Ольга Вінницька (відоміша під псевдонімом Альона Вінницька), Оля Полякова, Оля Цибульська.

Коли День ангела Ольги?

Носії імені Ольга святкують свої іменини один раз на рік за церковним православним календарем.

Головні іменини Ольги — 11 липня, в день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги.

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