Именины Константина в 2025 году: все дни, когда Костя празднует День ангела

Сейчас имя Костя довольно редкое, но так было не всегда

Имя Константин, — пусть не самое распространенное в Украине, но очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все именины Константина в году.

Значение имени Константин

Изначально это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". Много христианских святых носили имя Константин, но самый известный, — римский император Константин I Великий, основатель Константинополя, который почитается как равноапостольный святой.

Встречаются такие разговорные формы имени как Костя, Костюха, Костюша, Костюня.

Интересный факт: на территории современной Украины и россии имя Константин было очень популярно до XVIII века, после чего стало редким и вновь стало распространяться только в 1970-ых годах. На сегодня оно снова становится редким, детей так почти не называют.

Когда День ангела Константина?

Носители имени Константин отмечают именины несколько раз в году.

Перечислим главные именины Константина:

14 февраля, 11 мая, — Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный;

21 мая, — святой император Константин Великий.

Теперь перечислим все именины Константина по месяцам, включая менее важные:

в феврале: 13;

в марте: 6;

в мае: 21;

в октябре: 2;

в ноябре: 10;

в декабре: 26.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям, — казалось бы обыденный подарок может навлечь беду.