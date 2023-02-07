Именины Константина в 2025 году: все дни, когда Костя празднует День ангела
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Сейчас имя Костя довольно редкое, но так было не всегда
Имя Константин, — пусть не самое распространенное в Украине, но очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все именины Константина в году.
Значение имени Константин
Изначально это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". Много христианских святых носили имя Константин, но самый известный, — римский император Константин I Великий, основатель Константинополя, который почитается как равноапостольный святой.
Встречаются такие разговорные формы имени как Костя, Костюха, Костюша, Костюня.
Интересный факт: на территории современной Украины и россии имя Константин было очень популярно до XVIII века, после чего стало редким и вновь стало распространяться только в 1970-ых годах. На сегодня оно снова становится редким, детей так почти не называют.
Когда День ангела Константина?
Носители имени Константин отмечают именины несколько раз в году.
Перечислим главные именины Константина:
- 14 февраля, 11 мая, — Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный;
- 21 мая, — святой император Константин Великий.
Теперь перечислим все именины Константина по месяцам, включая менее важные:
- в феврале: 13;
- в марте: 6;
- в мае: 21;
- в октябре: 2;
- в ноябре: 10;
- в декабре: 26.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям, — казалось бы обыденный подарок может навлечь беду.