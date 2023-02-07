Іменини Костянтина у 2025 році: всі дні, коли Костя святкує День ангела

Наразі ім’я Костя досить рідкісне, але так було не завжди

Ім’я Костянтин — нехай не найпоширеніше в Україні, але дуже гарне та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі іменини Костянтина протягом року.

Значення імені Костянтин

Спочатку це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" чи "стійкий". Багато християнських святих носили ім’я Костянтин, але найвідоміший — римський імператор Костянтин I Великий, засновник Константинополя, який шанується як рівноапостольний святий.

Зустрічаються такі розмовні форми імені як Костя, Костюха, Костюша, Костюня.

Цікавий факт: на території сучасної України та росії ім’я Костянтин було дуже популярне до XVIII століття, після чого стало рідкісним і знову поширювалося лише у 1970-х роках. На сьогодні воно знову стає рідкісним, дітей так майже не називають.

Коли День ангела Костянтина?

Носії імені Костянтин відзначають іменини близько півсотні разів на рік.

Перелічимо головні іменини Костянтина:

14 лютого, 11 травня, — Кирило (Костянтин) Філософ, Моравський, рівноапостольний;

21 травня, — святий імператор Костянтин Великий.

Тепер перерахуємо всі іменини Костянтина по місяцях, включаючи менш важливі:

у лютому: 13;

у березні: 6;

у травні: 21;

у жовтні: 2;

у листопаді: 10;

у грудні: 26.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами суворо заборонено дарувати чашки одиноким людям, — такий нібито звичайний подарунок може викликати біду.