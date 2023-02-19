Именины Антона в 2025 году: все дни, когда Тоша празднует День ангела

Антоны по характеру обычно весьма специфичны

Имя Антон не только древнее и благородное, но еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось, и когда все именины Антона в году.

Значение имени Антон

По одной из версий, имя произошло от латинского "Antonius", что значит "из рода Антониев". По другой, оно походит от древнегреческого "антео"/"антао", что переводится как "состязаться" и "тот, что вступает в бой", — это были традиционные эпитеты бога виноделия, вдохновения и сил природы Диониса.

Церковь использует такую форму имени как Антоний. Также встречаются такие формы как Анто, Энтони, Антонио, Тоха, Антоха, Антоша, Тося, Антин.

Принято считать, что носители имени Антон обычно легко вливаются в коллектив, но остаются интровертами и ограждают свои чувства от других, они терпеливы, ответственны, легко учатся, обладают развитой интуицией, но тяжело воспринимают неудачи и давление со стороны, из-за чего могут бросаться в крайности.

Когда День ангела Антона?

Носители имени Антон отмечают именины более 15 раз в году по церковному православному календарю. Перечислим главные из них:

17 января, — преподобный Антоний Великий (Египетский);

16 марта, 10 июня, 28 сентября, — Антоний Печерский, основатель Киево-Печерского монастыря;

3 августа, — преподобный Антоний Римлянин (Новгородский).

Теперь перечислим все именины Антона по месяцам:

в январе: 10, 17, 19;

в феврале: 12;

в марте: 1, 16;

в апреле: 14;

в мае: 7;

в июне: 24;

в июле: 6, 10;

в августе: 3, 9;

в сентябре: 28;

в ноябре: 9.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам по приметам не стоит дарить духи "чужим" мужчинам.