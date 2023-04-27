Именины Тамары в 2025 году: все дни, когда Тома празднует День ангела

Мало кто знает, как переводится имя Тамара

Имя Тамара на сегодняшний день не самое распространенное в Украине, однако все равно весьма красивое и имеет древнюю историю. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Тамары в году.

Значение имени Тамара

Это древнееврейское имя, которое произошло от слова "тамар", что переводится как "финиковая пальма", которая в древности считалась эталоном красоты на Ближнем Востоке. В Библии встречается имя Фамарь, однако на территории современной Украины имя распространенно форме Тамара. Также имя Тамара популярно в Грузии, Израиле, россии, Армении.

Встречаются такие формы имени как Тома, Темми, Тамарочка, Томочка, Тамми, Тамуна, Тамрико, Томка, Томра.

Принято считать, что носительницы имени Тамара обычно чувствительные, но сдержжанные, самостоятельные, уверенные в себе, сострадательные, выбирают всегда работу по душе, часто занимаются бизнесом.

Когда День ангела Тамары?

Носительницы имени Тамара празднуют именины дважды в году. Вторая дата переходящая, так как день Тамары отмечается в День жен-мироносиц, который празднуется во второе воскресенье после Воскресения Христова:

1 мая, 4 мая, — царица Тамара Грузинская.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему женщинам строго запрещено дарить жемчуг по народным приметам.