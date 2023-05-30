Именины Матвея в 2025 году: все дни, когда Матвей празднует День ангела

В последние годы имя становится все популярнее в Украине

Имя Матвей пусть не самое распространенное, однако в последнее время встречается все чаще. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Матвея в году.

Значение имени Матвей

Это древнееврейское библейское имя, которое переводится как "дар Яхве", и значит "Божий человек", "дарованный Богом". Левий Матвей был одним из 12 апостолов Христа, что обусловило распространенность имени.

В разных странах встречаются такие формы имени Матвей как Матео, Мэттью, Матиас, Матиуш, Мацвей, Тео, Матти. Также есть такие разговорные формы как Матя, Матвейка, Матвейчик, Матюха, Матюша, Мотя.

Среди известных украинцев с таким именем можно вспомнить такие личности как запорожский гетман Матвей Шаула, писатель Матвей Хандога, историки Матвей Стахов и Матвей Яворский, ученый-металлург Матвей Сафьян.

Считается, что Матвеи обычно трудолюбивые, влюбчивые, честные, склонны к спокойной монотонной жизни, обладают прекрасной интуицией и неконфликтны, хотя не могут терпеть несправедливость.

Когда День ангела Матвея?

Носители имени Матвей празднуют свои именины 2 раза в году по церковному православному календарю:

5 октября, — Матвей Печерский, Прозорливый;

16 ноября, — один из 12 апостолов святой Матвей Левий, князь Матвей Эфиопский.

Напомним, что ранее Украина перешла на новый церковный календарь, — в связи с этим "Телеграф" рассказывал, когда теперь все главные церковные праздники.