Легендарный трек 70-х внезапно снова бьет рекорды прослушиваний: цифры впечатляют

Песню Led Zeppelin разрешили использовать в "Школе рока" после просмотра видео с Джеком Блэком

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Композиция Immigrant Song группы Led Zeppelin, вышедшая в 1970 году, набрала более миллиарда прослушиваний на Spotify. Спустя более полувека после релиза хит продолжает привлекать слушателей.

О новом достижении сообщает Parade. История создания трека связана с поездкой музыкантов в Исландию, где их концерт едва не сорвался.

Как выступление в Рейкьявике превратилось в песню

По словам вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта, группа приехала в Рейкьявик по приглашению исландского правительства для участия в культурной программе. Однако накануне выступления в стране начались протесты государственных служащих, из-за которых мероприятие оказалось под угрозой.

Выход нашелся благодаря университету, который предоставил музыкантам концертную площадку. Выступление прошло с большим успехом, а впечатления от путешествия оказались настолько сильными, что идея будущей композиции появилась уже во время обратного перелета.

В тексте Immigrant Song возникли образы льда, снега и викингов, отсылающие к северной мифологии. При этом Плант подчеркивал: музыканты не собирались создавать величественную легенду. Основой песни стали реальная поездка и пережитые на концерте эмоции.

Композиция открывает альбом Led Zeppelin III. Группа намеренно хотела сделать эту пластинку непохожей на предыдущие работы, и история исландского путешествия стала частью нового материала.

Почему Led Zeppelin согласились на "Школу рока"

Другой эпизод в истории песни связан с комедией режиссера Ричарда Линклейтера. В интервью 2023 года Плант вспоминал, как музыканты дали разрешение на использование Immigrant Song в "Школе рока". Обычно они редко соглашались на включение своих произведений в фильмы, но в этот раз решение приняли после просмотра видео, на котором Джек Блэк исполняет их хит.

Вокалисту понравилась интерпретация актера: он считал, что Блэк сумел передать энергию композиции. Плант также говорил, что песня заслуживает того, чтобы ее открывали для себя слушатели разных возрастов. По его оценке, фильм познакомил новую аудиторию с музыкой Led Zeppelin и позволил взглянуть на знаменитый трек с юмором.

Разговор коснулся и гитарного риффа. Плант пошутил о том, насколько трудно повторить его начинающим музыкантам, и рассказал, что его внуки уже научились играть фрагменты из исполнения Джека Блэка.

С юмором вокалист относился и к викингским образам самой песни. Его забавляли картины с гребцами и огромными барабанами, задающими ритм движения, – та мифологическая сторона композиции, которая выросла из впечатлений от Исландии.

Как сообщал "Телеграф", в музыкальной истории есть рекорды, которые десятилетиями не удается превзойти даже известным звездам. Один из них установила американская певица, которой на тот момент было всего 15 лет.