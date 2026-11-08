Цена от $2 тысяч и мало "ест": на какой недорогой автомобиль стоит обратить внимание пенсионерам

Компактный автомобиль с небольшим расходом топлива и вместительным багажником

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Выбор автомобиля для пенсионеров – задача, в которой важны не только цена, но и экономичность, надежность и доступность обслуживания. Многие водители старшего возраста ищут компактную машину, на которой удобно передвигаться по городу, легко парковаться и не приходится тратить значительные средства на топливо и ремонт.

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Одним из таких вариантов на вторичном рынке может стать Opel Corsa E. Немецкое издание AUTO BILD проанализировало преимущества и недостатки этой модели и обратило внимание на ее стоимость, расходы на содержание и технические особенности.

По результатам теста издания, средний расход топлива составил 6,4 литра на 100 км. Объем багажника – от 280 до 1090 литров в зависимости от положения задних сидений. Это позволяет использовать автомобиль не только для коротких городских поездок, но и для перевозки покупок и багажа.

В то же время у модели есть недостатки. В частности, задний ряд сидений может показаться тесноватым, а пружины и амортизаторы со временем могут изнашиваться. Поэтому перед покупкой подержанного Opel Corsa E стоит тщательно проверить подвеску и обратить внимание на посторонние звуки во время движения.

Перед покупкой подержанного Opel Corsa E важно проверить подвеску Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Цена на рынке Украины

В 2026 году цены на подержанные Opel Corsa-e в Украине существенно различаются в зависимости от года выпуска, пробега, технического состояния и комплектации. Самые дешевые предложения, в частности после ДТП или с определенными недостатками, начинаются примерно от 2 000–9 000 долларов.

За автомобили 2019–2021 годов, растаможенные и готовые к эксплуатации, продавцы преимущественно просят 11 000–14 000 долларов (ориентировочно 450–600 тысяч гривен), по данным "auto.ria". Более свежие экземпляры 2022–2023 годов или автомобили в более богатых комплектациях могут стоить 18 000–19 700 долларов.

За растаможенные Opel Corsa-e 2019–2021 годов в Украине просят 11–14 тысяч долларов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" также рассказывал о доступном автомобиле с удобной посадкой, который может заинтересовать водителей старшего возраста и стоит от 850 долларов.