В Киеве сделают бесплатный проезд: каких видов транспорта это коснется

Для столицы готовят резервные транспортные схемы на случай сбоев в метро и проблем с движением через Днепр

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В воскресенье, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Правительство также должно обеспечить достаточный резерв автобусов для крупнейшего города страны.

Об этом Зеленский сообщил по итогам селекторного совещания. Варианты транспортного сообщения в Киеве представили премьер-министр, секретарь СНБО и министр внутренних дел.

Что подготовят для наземного транспорта

Для резервных схем прорабатывают необходимое количество транспорта и реорганизацию дорожного движения в определенных частях города. Задача правительства – подготовить конкретные меры, которые обеспечат бесперебойную и доступную работу наземных маршрутов.

"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или вызовов с мостами через Днепр", – заявил Зеленский.

Отметим, бесплатный проезд будет доступен в коммунальном транспорте города. Частные пассажирские перевозки, вероятно, будут осуществляться на платной основе.

Почему Киеву нужен резерв автобусов

С вечера 3 ноября в Киеве объявили о приостановке движения наземного электротранспорта из-за критической ситуации в энергосистеме после российских атак. Для сохранения сообщения на отдельных направлениях КГГА предусмотрела замену части трамвайных и троллейбусных маршрутов автобусами.

В городской администрации предупредили, что пропускная способность такой замены не позволит полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Количество автобусов на линиях определяют с учетом кадровых и технических ресурсов КП "Киевпастранс", пассажиропотока и текущей ситуации в городе. Возобновление движения трамваев и троллейбусов связали со стабилизацией энергосистемы.

Директор по производству КП "Киевпастранс" Андрей Коваленко в комментарии "Вечернему Киеву" сообщил, что правый и левый берега столицы связывают 26 наземных маршрутов: 19 автобусных и семь троллейбусных. При этом потребность предприятия в работниках составляет около 30% штатной численности, а нехватка водителей автобусов – в пределах 30%.

"Предприятие имеет резерв автобусов для обеспечения пассажирских перевозок, а также поддерживает необходимый запас топлива для их эксплуатации", – рассказал Коваленко.

Сколько стоит проезд и какие льготы действуют

С 15 июля стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте Киева составляет 30 грн. Для регулярных пассажиров предусмотрены скидки: при покупке 50 поездок каждая обходится в 25 грн, а безлимитный месячный проездной стоит 3 656 грн.

Право на льготный проезд сохраняется. Студенты оплачивают 50% стоимости месячного проездного, школьники в течение учебного года ездят бесплатно, а на летних каникулах платят 25%. Бесплатным проездом также пользуются пенсионеры, участники боевых действий и приравненные к ним лица, люди с инвалидностью I, II и III групп, дети с инвалидностью и другие категории льготников.

Как сообщал "Телеграф", проезд в столице мог бы стоить еще больше. Почему же финальной цифрой стали именно 30 гривен, если задекларированная себестоимость перевозок была вдвое выше.