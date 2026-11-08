Первые курорты открывают горнолыжный сезон: во сколько обойдется отдых в сезоне 2026-2027

В ближайшее время настоящую зиму во Львовской области ждать не стоит

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На горнолыжном комплексе "Плай" во Львовской области стали заснеживать склоны с помощью 17 снежных пушек. Такая система производит около 290 кубических метров снега в час.

Об этом сообщила пресс-служба курорта в соцсети Instagram. Следует отметить, что начало сезона анонсировано с 1 декабря 2026 года.

Отмечается, что первый пласт искусственного снега был влажным и ложился на голую землю. А еще накануне вечером наблюдалась температурная инверсия – внизу склона было холоднее, чем на возвышенности.

"Зима в горнолыжном комплексе "Плай" уже поближе! Поскольку мы начали заснеживание горнолыжных трасс, это означает, что подготовка к новому лыжному сезону набирает обороты! А пока мы создаем зимнюю сказку, вы уже можете ознакомиться с ценами на скипасы сезона 2026-2027", — говорится в сообщении.

Какие цены планируется установить на курорте

На горнолыжном курорте "Плай" предлагают широкий спектр услуг. На подъемники установлены цены за разовый подъем одного человека, также предлагаются абонементы. В частности, 1 подъем на бугельном подъемнике будет стоить 200 гривен, а на кресельном — 400 гривен.

Расценки на подъемники горнолыжного курорта "Плай"

Какая погода прогнозируется в ближайшее время

Следует отметить, что согласно одному из сервисов мониторинга погоды, в ближайшую неделю погода не порадует любителей снега. Во Львовской области будет доминировать осенняя погода с дождями, ветром и местами мокрым снегом.

Погода на Плае на неделю

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в прошлом году цены на уличную еду в Буковеле шокировали украинцев.