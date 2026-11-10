Больше не придется носить тяжелые кастрюли: лучшее решение для современной кухни

Складная конструкция позволяет подвести кран к посуде, а после использования убрать его к стене

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Наполнить большую кастрюлю можно прямо на варочной поверхности – не перенося ее от мойки. Для этого над плитой устанавливают pot filler: отдельный кран, который подает воду непосредственно к месту приготовления пищи.

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Как работает такое решение и чем оно удобно на кухне, рассказывает "Телеграф". Особенно ощутима его польза, когда для готовки нужна большая и тяжелая кастрюля.

Pot filler подает воду в кастрюлю непосредственно в зоне приготовления пищи

Сценарий простой: пустую посуду ставят на плиту, подводят к ней излив и открывают воду. Когда набран нужный объем, кран закрывают и складывают. Так из подготовки к варке супа, макарон или картофеля исчезает один неудобный этап – перенос наполненной кастрюли через кухню.

Секрет конструкции – в подвижных соединениях. Они позволяют раскладывать кран над варочной поверхностью и поворачивать его ближе к стене после использования. На предоставленном примере показаны два варианта отделки: серебристый и золотистый.

После наполнения посуды подвижные части крана складывают у стены Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Расположение такого крана продумывают под конкретную кухню. Излив должен доставать до посуды, а высоты должно хватать для кастрюль, которыми пользуются дома. Для установки нужен подвод воды к стене за плитой, поэтому предусмотреть его удобнее всего при планировании ремонта.

Есть и важная особенность использования: под краном над плитой нет слива. Наполнение кастрюли нужно контролировать, а после завершения – перекрывать воду. Именно продуманное расположение и внимательное использование делают этот кухонный прием действительно удобным в повседневной готовке.

Как сообщал "Телеграф", во время отключений можно вымыть посуду одним литром воды, разделив ее между двумя мисками.