Відомий письменник Остап Українець мобілізувався (фото)

Майбутній військовий поки що вирішує адміністративні питання

Чимало представників зіркового шоубізу беруть до рук зброю, аби захищати Батьківщину. Нещодавно телеведучий Орест Дрималовський розповів, як мотивувати чоловіків долучатися до військової справи, навіть якщо вони не мають відповідного досвіду.

Діячі української культури також поповнюють лави ЗСУ, тримаючи не лише культурний фронт в тонусі, а й думаючи про бій на передовій з підступним ворогом. Нещодавно стало відомо, що український письменник Остап Українець мобілізувався, про це він написав на сторінці в Facebook.

Остап Українець під час презентації

"Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше. Всього в Гуманітарці лишилася лише Катря і на ній видавництво. Я ще не знаю, що буде з моїми поточними перекладами, але, мабуть, що вони не робитимуться. Наразі розбираюся, в якій частині зрештою служитиму і вирішую адмінпитання. Ніби є варіант, але то ще в процесі. А там буде видно", — розповів письменник.

Підписники підтримали Остапа

Підписники щиро привітали новобранця, висловивши свою повагу та побажавши божої опіки, надійних друзів поруч, сили та добра на шляху.

Раніше "Телеграф" писав, що Жадан поділився своїми враженнями після концерту, який він провів з Мартою Липчей на Київському вокзалі для українських військових. За словами співака, такі події дають йому силу та бажання рухатись далі.