Сергій Жадан оприлюднив видовищні кадри роботи бійців бригади "Хартія" (відео)

Жадан заінтригував фанатів новим відео

Нещодавно стало відомо, що український письменник, поет, музикант і волонтер Сергій Жадан прийняв рішення вступити до лав ЗСУ у складі бригади Національної гвардії України "Хартія". Підписники попросили письменника прокоментувати новину про його вступ до лав ЗСУ.

Жадан заінтригував новим відео у відповідь на прохання, яке опублікував на сторінці в Facebook. Він показав кадри, як бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона закріпили прапор України на опорі ЛЕП в тилу російських загарбників.

Український прапор на опорі ЛЕП

"Тому що там, де "Хартія" — там завжди майорить державний прапор України!", — написав Жадан під відео, не підтвердивши і не спростувавши чутки, які поширюють ЗМІ.

Додамо, що 26 березня вважається Днем Національної гвардії України. Можливо, опублікувавши відео, письменник таким чином вирішив привітати бійців "Хартії".

Нагадаємо, що 13-та бригада НГУ "Хартія" виникла як добровольчий підрозділ на початку великої війни. Його бійці боронили Харківщину та одні з перших вийшли на кордон із країною-агресоркою під час контрнаступу восени 2022-го. Зараз бійці "Хартії" працюють на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Саме для цієї бригади Сергій Жадан збирав домогу у своїх благодійних турах.

Раніше "Телеграф" писав, що телеведучий Орест Дрималовський, який перебуває на передовій, відповів на запитання підписників, чи має він намір проходити службу "у структурах вищого значення". Орест служить в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.