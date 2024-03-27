Церковный праздник 27 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не испортить судьбу

Сегодня в церковный праздник нельзя болтать без разбора и менять постельное белье

В эту среду, 27 марта (9 апреля по старому стилю), за новым церковным календарем христиане почитают память святой Матроны Солнуской. Также сейчас продолжается самый строгий Великий пост 2024.

Сегодня православные верующие и греко-католики вспоминают Матрону, жившую в Салониках на стыке III-IV веков. Она была рабыней в иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников.

Павтила настаивала, чтобы ее служанка отреклась от веры и приняла иудаизм, но Матрона оставалась несокрушимой. Однажды, отвечая на вопрос Павтилы о том, почему она предпочитает посещать христианскую церковь вместо синагоги, Матрона сказала: "Ибо в христианской церкви присутствует Бог, а от иудейской синагоги он отступил". Павтила сильно избила рабыню, после чего святая предала свой дух Богу.

Тело Матроны было выброшено с городской стены по приказу Павтилы, но христиане достойно похоронили святую. На второй день на том же месте, где было выброшено тело Матроны, упала сама Павтила и разбилась, получив заслуженное возмездие.

Традиции и приметы на 27 марта

Наши предки обычно начинали утро с посещения церкви. Для женщин и девушек особенно важно было быть в храме, так как святая великомученица Матрона Солунская считается их покровительницей. Сначала нужно зажечь перед иконой святой свечи, а затем обращаться с молитвами и просьбами.

Христиане верят, что Матрона помогает в устройстве домашнего быта, умелом управлении хозяйством и укреплении семейных связей. Святая дарует терпение, заботу и любовь к ближним. Также 27 марта — благоприятный день для путешествий.

Вечером кричит чибис — к ясной погоде, низко летит — несколько дней будут сухими.

Петух днем не поет — через пару дней будет дождь или снег.

На голых деревьях соловей поет — будет неурожай на плодовые деревья.

Утром наблюдается иней или туман — к богатому урожаю.

На месте растаявшего снега видна плесень — будет много грибов.

Облака синего цвета — скоро пойдет дождь.

Кошка чихает — перед дождем.

Что нельзя делать 27 марта

Выяснять отношения, сквернословить — будет очень сложно помириться.

Много говорить, особенно не по делу — в скором времени могут возникнуть сложности в отношениях с окружающими.

Менять постельное белье, совершать любые действия с постельными принадлежностями — можно "перевернуть" судьбу в худшую сторону.

Ревновать — так можно разрушить семейные узы.

Бездельничать — святая Матрона, которая любила порядок, может наказать.

Готовить еду на скорую руку — еда получится невкусной.

У кого именины 27 марта

В этот день именины празднуют Ефрем, Феодосий, Иван, Матрона, Александр и Павел.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В Украине 27 марта отмечается профессиональный праздник — День инженерно-аэродромной службы ВСУ. Также в мире сегодня празднуют День нефролога (врач-терапевт, который специализируется на диагностике и лечении почек, а также органов мочеполовой системы), Международный день связи в области медицинских наук (International Medical Science Liaison Day), Всемирный день театра, Международный день виски, День благодарности ламантину (ежегодно в последнюю среду марта), День летающих свинок, День гусиной кожи.

Отметим, что Пасха — один из самых больших религиозных праздников в году. Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы отмечают Пасху в 2024 году.