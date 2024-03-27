Церковне свято 27 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не зіпсувати долю

Сьогодні у церковне свято не можна балакати без розбору і міняти постільну білизну

Цієї середи, 27 березня (9 квітня за старим стилем), за новим церковним календарем християни вшановують пам’ять святої Матрони Солунської. Також зараз триває найсуворіший Великий піст 2024.

Сьогодні православні віряни та греко-католики згадують Матрону, яка жила в Салоніках на стику III-IV століть. Вона була рабинею в юдейки Павтили, дружини одного із солунських воєначальників.

Павтила наполягала, щоб її служниця зреклася віри і прийняла юдаїзм, але Матрона залишалася незламною. Якось, відповідаючи на запитання Павтили про те, чому вона воліє відвідувати християнську церкву замість синагоги, Матрона сказала: "Бо в християнській церкві присутній Бог, а від юдейської синагоги він відступив". Павтила сильно побила рабиню, після чого свята віддала свій дух Богові.

Тіло Матрони було викинуто з міського муру за наказом Павтили, але християни гідно поховали святу. На другий день на тому ж місці, де було викинуто тіло Матрони, впала сама Павтила і розбилася, отримавши заслужену відплату.

Традиції та прикмети на 27 березня

Наші пращури починали ранок з відвідування церкви. Для жінок і дівчат особливо важливо було бути в храмі, оскільки свята великомучениця Матрона Солунська вважається їхньою покровителькою. Спочатку потрібно запалити перед іконою святої свічки, а потім звертатися з молитвами та проханнями.

Християни вірять, що Матрона допомагає у влаштуванні домашнього побуту, вмілому управлінні господарством та зміцненні сімейних зв’язків. Свята дарує терпіння, турботу та любов до ближніх. Також 27 березня – сприятливий день для подорожей.

Увечері кричить чайка — на ясну погоду, низько летить — кілька днів будуть сухими.

Півень вдень не співає — за кілька днів буде дощ чи сніг.

На голих деревах соловейко співає — буде неврожай на плодові дерева.

Вранці спостерігається іній чи туман – до багатого врожаю.

На місці снігу, що розтанув, видно плісняву — буде багато грибів.

Хмари синього кольору – незабаром піде дощ.

Кішка чхає – перед дощем.

Що не можна робити 27 березня

З’ясовувати стосунки, лихословити — дуже складно буде помиритися.

Багато говорити, особливо не по справі — незабаром можуть виникнути складнощі у стосунках з оточуючими.

Міняти постільну білизну, робити будь-які дії з постільними приналежностями — можна "перевернути" долю в гірший бік.

Ревнувати — так можна зруйнувати сімейні узи.

Ледарювати — свята Матрона, яка любила порядок, може покарати.

Готувати їжу нашвидкуруч — їжа вийде несмачною.

У кого іменини 27 березня

Цього дня іменини святкують Єфрем, Феодосій, Іван, Матрона, Олександр та Павло.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

В Україні 27 березня відзначається професійне свято – День інженерно-аеродромної служби ЗСУ. Також у світі сьогодні святкують День нефролога (лікар-терапевт, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні нирок, а також органів сечостатевої системи), Міжнародний день зв’язку в галузі медичних наук (International Medical Science Liaison Day), Всесвітній день театру, Міжнародний день віскі, День подяки ламантину (щороку в останню середу березня), День літаючих свинок, День гусячої шкіри.

Зазначимо, що Великдень — одне з найбільших релігійних свят на рік. Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці відзначають Великдень у 2024 році.