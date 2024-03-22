Все из-за Великого поста: в Украине дорожает популярный продукт

Здесь все решает сезонный фактор

В Украине регулярно переписывается стоимость продуктов питания, и на ценообразование влияет много факторов. Несколько дней назад начала дорожать свежая и мороженая рыба, и рост стоимости продолжится еще некоторое время.

Все дело в том, что с 18 марта начался Великий пост, когда православные верующие отказываются от мясных и молочных продуктов. В итоге растет спрос на рыбу, о чем рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Татьяна Попович, пишет "РБК-Украина".

Цены на рыбу в Украине растут из-за Великого поста

С начала поста уже традиционно увеличивается спрос на рыбу. Причем это касается разных ее видов. Покупают и свежую, и мороженую. А при росте спроса традиционно растет и стоимость. Но повышение цены не будет резким и большим, уверена эксперт.

"Я не прогнозирую драматического развития событий и скачков цен или дефицита. Рост ограничится 5-10% и после окончания поста вернется на прежний уровень", ― сказала Попович.

То есть, еще почти полтора месяца спрос на продукт будем большим. В 2024 году Великий пост закончится 4 мая.

Средняя стоимость популярных видов рыбы в марте 2024 года

Самой доступной среди популярных видов рыбы является скумбрия свежемороженая. Ее средняя цена составляет 130,45 грн/кг. В торговой сети Varus она дешевле. За 1 кг придется отдать 126,90 грн.

Сколько стоит рыба в разных супермаркетах

Чуть дороже слабосоленая селедка со средней ценой в 161 грн за килограмм. По 139 грн/кг можно приобрести рыбу в супермаркетах Varus и Novus.

Средняя цена живого карпа составляет 171,03 грн/кг. Дешевле всего его купить в Varus. Цена 1 кг этой рыбы ― 149 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал об изменении цен на алкоголь. Некоторые спиртные напитки сильно подорожали. Причем выросла цена того алкоголя, который украинцы покупают чаще всего.