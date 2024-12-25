Трогательные прощания, слезы и поцелуи: как выглядит Рождество на вокзале Донбасса (фото)

Сегодня этот вокзал наполнен украинцами из самых разных уголков страны

Уже третье Рождество Украина встречает в условиях полномасштабного вторжения. "Пиксель", трогательные прощания и радостные встречи уже стали неотъемлемым атрибутом этого праздника для многих украинских семей.

Больше всего это ощущается на вокзалах, особенно прифронтовых. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на одном из таких и запечатлел самые трогательные моменты.

Сегодня этот вокзал наполнен самыми разными украинцами из самых разных уголков страны. Всех их объединяет вера в победу, своих защитников бога и Рождество.

Рождество на вокзале Донбасса

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Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит Покровск сейчас. Фотокор "Телеграфа" побывал в этом городе, от которого постепенно остается лишь призрак из-за постоянных ударов россиян.

Напомним, также мы писали о том, как выглядит жилая многоэтажка в Кривом Роге после удара РФ. Как сообщают местные власти, количество пострадавших в Кривом Роге возросло до одиннадцати человек. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Также среди раненых есть 16-летняя девушка — ее достали из-под завалов спасатели. Три человека в тяжелом состоянии.