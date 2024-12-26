"Щедрик" на фронте будет высматривать вражеские позиции: чем особенный новый беспилотник (фото)

Этот дрон уже активно используется на передовой

В Украине Минобороны открыло для поставок в ВСУ новый разведывательный дрон с красноречивым названием "Щедрик". Символично, что это произошло на Рождество и именно тогда, когда город, где жил автор мелодии Николай Леонтович — Покровск, россияне пытаются уничтожить. Однако сам дрон уже активно используется на фронте.

Это отечественная разработка, которая работает днем и ночью, в жару, и в холод. Кроме дрона в комплект входит станция управления. Этот дрон создали в Виннице и первые образцы поражали оккупантов на фронте еще в 2023 году.

Разведывательный дрон "Щедрик"

"Щедрик" в небе

Среди важных характеристик "Щедрика" — устойчивость не только к сильному ветру, но и к враждебным РЭБам. Он малозаметен из-за бесшумных электрических двигателей.

Характеристики "Щедрика"

Продолжительность полета — 2 часа

Скорость — 150 км/ч

Грузоподйомность — 8,5 кг,

Максимальная высота полета – до 4 км,

Передача данных на расстояние до 50 км.

Отмечают также качество "картинки", само устройство оборудовано не только оптикой, но и тепловизионной камерой. Каждая модель "Щедрика" усовершенствовалась перед отправкой на передовую под нужды подразделений.

Ранее "Телеграф" рассказывал о регистрации проекта по созданию следственной комиссии из-за поставок в ВСУ некачественных 120-мм мин. Их отозвали на завод.