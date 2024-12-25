Россияне пытаются окружить Покровск: какая там сейчас ситуация

Направление остается одним из самых горячих

Российские военные пытаются прорваться к Покровску, что в Харьковской области, через правый и левый фланги для окружения города. Там сосредоточены в частности соединения трех российских общевойсковых армий.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. По его словам, боев в городе и в окрестностях пока нет.

"Направление остается одним из самых горячих. Вражеских ДРГ тоже пока нет в городе. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города", — рассказал Трегубов.

Также он добавил, что ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении. противник так преобладает в живой силе.

"Против нас сосредоточены, (в частности — ред.) соединения трех российских общевойсковых армий 2-го, 41-го и 51-го центрального военного округа противника…Бои там имеют очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы и пытаются прорвать оборону наших войск", — подытожил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько россиян погибло в боях за Покровск. Главком ВСУ Александр Сырский озвучил потери.