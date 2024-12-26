Бандера для россиян – как красная тряпка для быка

В прифронтовом Славянске Донецкой области появились плакаты со Степаном Бандерой — руководителем Организации Украинских националистов, который стал символом борьбы за Независимость Украины. Таким образом, Донбасс поздравляет основателя ОУН с Днем ​​рождения, который отмечается 1 января.

Фото плакатов появилось в сети. Их разместили на биллбордах, остановках, стенах домов. На плакатах, кроме поздравлений Бандере от Донбасса, написано "в тебе пульсирует кровь героев". Ниже написано "военно-волонтерский союз "Львиное сердце".

Напомним, Степан Бандера — руководитель ОУН, известный борец за свободу Украины и теоретик национального движения Хотя он умер более 60 лет назад, от одного упоминания его имени россияне начинают сходить с ума от ненависти. Пропагандисты используют слово "бандеровцы" для запугивания, называют Бандеру пособником гитлеровцев и кровавым преступником.

Степан Бандера родился 1 января и в этот день в Украине проходят факельные марши в его честь. Не раз проводились они и в Славянске.

Отметим, что российская армия активно наступает на донецком фронте. По состоянию на 24 декабря Славянск находится примерно в 26 км от восточной линии фронта и примерно в 58 км от южной.

Как пишет издание "Восточный Вариант", несмотря на приближенность к фронту, ситуация в Славянске более стабильна, чем в других общинах, непосредственно у линии фронта. На середину лета там проживало 55 250 человек, из которых 5 020 — дети. Россияне регулярно обстреливают город, однако, в целом ситуация в Славянске стабильная и контролируемая, насколько это возможно. Работают магазины, аптеки, медицинские заведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируют выпустить серию детских комиксов о Степане Бандере. Однако не все украинцы поддерживают эту идею.