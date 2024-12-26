Нынешние ограничения продлятся до недели, но при одном условии. Прогноз эксперта

Энергетики делают все возможное

Из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки россиян 25 декабря в Украине действуют графики отключений света. Ограничения будут продолжаться не менее 5-7 дней.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Утро.LIVE". По его словам, отключения света могут продлиться и дольше.

Однако блекаута в Украине не будет, уверяет эксперт. Энергетики знают, что делать и как защищать энергосистему.

"В этом соревновании — они разрушают, мы восстанавливаем, — мы сейчас впереди. Мы это лучше делаем, чем они могут разрушать", — заявил Харченко.

В то же время ограничения, вызванные последними обстрелами россиян, продлятся до недели. Этот прогноз — при теплой погоде, которая установилась сейчас.

"Если начнутся морозы, к сожалению, при любых сценариях будут ограничения, а при том техническом составе, который мы имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся. То есть если станет -5…-10°C, то будет не полторы очереди, а будет три, и к этому тоже нужно быть готовыми, это вполне возможный сценарий", — описал ситуацию директор Центра исследований энергетики.

Как сообщал "Телеграф", проблемы с электроснабжением есть также и в России. После атаки дронов 25 декабря исчез свет в некоторых населенных пунктах Белгородской области.