Возвращение "большой игры". Как в 2024 году оживала украинская политика

Политические маневры возобновились, несмотря на войну. И это было нужно как власти, так и оппозиции

"В Украине сейчас нет политики, все заняты войной", — почти два года меня в этом как политического журналиста убеждали во властных кругах. Действительно, с 24 февраля 2022 года многое изменилось — практически все политические интриги были поставлены на паузу, ведь риск потерять государственность был чрезвычайно высок.

Когда же российские войска отошли от Киева и наступление врага ограничилось востоком и югом Украины, настроения в столице изменились. В 2024 году политика вышла из спячки, а политики начали заниматься самыми любимыми делами – интригами, скандалами и подготовкой к выборам.

Все началось с Залужного

"Если военный решает заниматься политикой, то это его право. В таком случае он должен идти в политику, но тогда он не должен заниматься вопросами ведения войны", — с таким резким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в интервью The Sun в ноябре прошлого года.

Несмотря на отсутствие каких-либо имен, в политических кругах поняли, что речь шла о на то время главнокомандующем Валерии Залужном. О турбулентных отношениях между ним и президентом заговорили еще в 2022 году. Но самое большое обострение произошло через год. В Офисе президента (ОП) заподозрили главкома в построении политических планов. Хотя лично он этим не занимался. Но, по информации "Телеграфа", за подобные переговоры с лидерами политикума отвечал Виктор Назаров, советник Залужного по политическим вопросам, который видел большой потенциал в Залужном как в политическом проекте.

В окружении Зеленского пытались скрыть всяческие разногласия, заявляя, что все работают в обычном режиме и никаких увольнений не будет. Но 8 февраля 2024 года Залужный официально перестал быть главкомом, передав эстафету Александру Сырскому. Оппозиция утверждала, что после увольнения Залужного Украина чуть ли не распадется, а фронт посыплется.

Но этого не случилось. Более того, в мае Валерий Федорович перешел на дипломатическое направление – получил должность посла в Британии. Вроде бы далеко от Банковой, но Залужный все равно остается рейтинговым политиком, чуть ли не опережая Зеленского. Поэтому его пытаются перетянуть на свою сторону разные политические лагеря: от ОП до Юлии Тимошенко. Потому что появление Залужного в любой политической силе — уже 50% успеха со старта, уверяют собеседники издания. Но сам Валерий Федорович еще не определился со своей ролью на выборах.

А выборы будут?

Это уже другая дискуссия, с которой ожила украинская политика. В этом году должны были состояться и президентские, и парламентские выборы. Из-за войны провести их невозможно. Российская пропаганда даже попыталась расшатывать ситуацию с помощью месседжа, якобы Зеленский с мая уже нелегитимный президент. Но не сработало.

Однако это не останавливает украинских политиков, которые уже начали выстраивать политические союзы на опережение. Официально: никто не готовится к выборам, их хочет власть, но сама же власть опровергает это из-за невозможности их проведения.

Неофициально: выборов хотят все – кто-то уже хочет уйти из политики, а кто-то хочет получить власть, потому что устал быть в оппозиции. К примеру, Петр Порошенко, который уже заявлял о своем намерении баллотироваться.

К тому же победа Дональда Трампа дает надежду многим, что и в Украине выборы состоятся уже в 2025 году. Если президенту США удастся заставить Киев и Москву подписать документ о прекращении огня, то власть будет вынуждена отменить военное положение и начать избирательный процесс. Но как это может быть достигнуто, ведь Россия не демонстрирует желания прекращать обстрелы и наступление, и как организовать послевоенные выборы , на самом деле мало кто понимает.

Но это не мешает власти принимать некоторые популистские решения, чтобы удерживать рейтинги. Одно из таких — раздача 1000 гривен каждому украинцу , что в условиях катастрофического дефицита бюджета многие восприняли чуть ли не как подкуп избирателей.

Страшный мобилизационный закон, но есть нюансы

В мае заработал новый так называемый закон о мобилизации . Этот документ рождался в долгих муках и все равно получился мягче, чем многие ожидали. Первый текст законопроекта о военном учете появился в ноябре прошлого года. Но эмоциональные дискуссии в парламенте привели к тому, что документ отправили Министерству обороны на доработку.

Для оппозиционных сил в Раде (кроме остатков запрещенной "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) это было золотое время для критики действий власти, обвинений в провалах на фронте, а также требований провести демобилизацию, что сверхсложно во время активной фазы войны. Эти баталии происходили в тот самый момент, когда в США не могли проголосовать за выделение помощи Украине .

С трудом, однако в апреле закон поддержали в парламенте в надежде, что это улучшит темпы мобилизации. Но этого не произошло, что впоследствии подтвердил президент. Некоторые нормы так и не заработали: власть не хочет их воплощать в жизнь, чтобы окончательно не потерять поддержку в обществе.

Что на самом деле происходит с мобилизацией и есть ли понимание, как спасти ситуацию, "Телеграф" рассказывал в этой статье .

Очищение команды

Вообще, 2024 год стал годом кадровых изменений. Были замены и в ОП, и в Кабинете министров, и в Генштабе.

Президент уволил двух заместителей главы ОП Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Ростислава Шурму . Пост потерял секретарь СНБО Алексей Данилов, которому обещали место посла в Молдове, но назначения не произошло .

Перезагрузки происходили и в Кабмине. В частности, со скандалом ушел министр инфраструктуры Александр Кубраков , которого теперь подозревают в создании политического проекта вместе с главой партии "Слуга народа" (СН) Еленой Шуляк. Его в должности заменил заместитель Ермака Алексей Кулеба.

На Банковой решили попрощаться и с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. На его место из ОП перешел Андрей Сибига. Перестановок было немало , но об изменении системы управления говорить пока не приходится.

Тем временем в правительстве появилось новое ведомство — Министерство национального единства . Его возглавил Алексей Чернышов, который долгое время хотел перейти на должность министра инфраструктуры, но в итоге его забрали из "Нафтогаза" в новое ведомство. Теперь он будет работать с украинцами за границей: с теми, кто вынужденно переехал из-за войны, и с диаспорами.

После скандала с коррупцией во врачебных комиссиях и десятками прокуроров-инвалидов ушел с должности руководителя Офиса генпрокурора Андрей Костин. В политических кругах говорят, что он получит какую-то дипломатическую должность, предварительно — поедет послом в Нидерланды. К слову, бывшая генпрокурор Ирина Венедиктова после увольнения уехала послом в Швейцарию и, очевидно, неплохо там устроилась. А чем Костин хуже? Кстати, буквально на днях президент провел некоторые кадровые изменения и на дипломатическом направлении .

Нестабильно было и у премьера Дениса Шмыгаля. Некоторое время не под запись в СН рассказывали, что президент устал от него и хотел бы заменить . Поэтому главе Кабмина пришлось провести мастерские переговоры и убедить Зеленского не играть в эти игры. Ведь увольнение премьера приводит к отставке всего Кабмина. А этот процесс во время военного положения сверхсложный.

ГУР vs ОП

В списке на увольнение в этом году оказалась довольно неожиданная фамилия — руководитель разведки Кирилл Буданов. О напряженных отношениях ГУР с ОП "Телеграфу" стало известно от источников в окружении Буданова еще весной. Тогда речь шла о том, что Андрей Ермак якобы пытается не допускать прямого общения руководителя ГУР с президентом. Причина — высокий рейтинг Буданова, который становится опасным для Зеленского, уверяли источники.

К этой истории снова вернулись в сентябре. Тогда собеседники "Телеграфа" в ГУР утверждали , что существует реальная угроза увольнения Буданова. Сам Зеленский опровергал эти слухи , заявив, что "не собирался этого делать". Но в ГУР иное мнение.

Следует отметить, что о политических амбициях Буданова в украинском политикуме говорят уже несколько последних месяцев. В его же окружении пытаются избегать этой темы.

Впрочем, недавно был опубликован соцопрос , согласно которому самый высокий уровень доверия у Залужного (72%) и Буданова (55%). Зеленский – на третьем месте (44%). Красноречиво.

Дела духовные и не очень

Не менее неожиданным событием этого года стал запрет УПЦ МП. За соответствующий закон проголосовали в парламенте в августе. Здесь также не обошлось без скандалов и блокирования трибуны.

Запретить – запретили. Но активного перехода церквей УПЦ в ПЦУ не наблюдается. Кроме Киево-Печерской лавры.

Уже в декабре об этом упомянул представитель запрещенной ОПЗЖ, депутат парламента Юрий Бойко. Он записал ролик , в котором обвинил непонятных радикалов в сносе памятников, переименовании городов, запрете людям разговаривать на родном (русском) языке и ходить "в ту церковь, в которую они хотят ходить".

Этим он обратил внимание на тот факт, что в парламенте до сих пор остаются депутаты из ОПЗЖ. Политики с украинской позицией потребовали лишить мандатов Бойко и его коллег. Но эта процедура достаточно непростая.

Поэтому было решено хотя бы уволить его из Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Хотя и это удалось сделать только со второй попытки.

Кроме того, Бойко пригласили в СБУ, после чего он уже записал ролик с извинением.

Но его удачная попытка попасть в информационное пространство доказывает, что пророссийские силы готовятся к выборам и прощупывают настроения украинцев. Ведь на фоне роста усталости от войны очень легко продавать обещания о скором мире. Даже тем политикам, которые уже должны исчезнуть с политической арены.

Вывод автора

Для меня 2024 год стал свидетельством того, насколько глубоко война переплелась с политикой в Украине. Сначала казалось, что поле для политических маневров сузилось из-за активности военных действий. Однако этот год продемонстрировал, что политические интриги не покидают украинскую сцену даже в самые сложные времена.

Но больше всего удивляет скорость, с которой восстановилась политическая активность, в частности, интриги вокруг ключевых фигур, таких как Залужный и Буданов. Они стали не только стратегическими фигурами в военном контексте, но и потенциальными игроками на политической арене, способными изменить баланс сил на выборах. И это на фоне непонимания, удастся ли вообще сохранить государство и вернуть оккупированные территории.

Впрочем, политические амбиции таких людей наталкивают на мысль — они, наверное, больше всех верят, что Украина останется на политической карте мира. Но непонятно, в каких границах.

Наконец, это был год, когда политика снова вышла на авансцену, раскрывая старые и новые альянсы, заставляя задуматься о том, как Украина будет развиваться дальше. И хотя война продолжает определять многие аспекты жизни, именно нынешние политические решения закладывают фундамент мира и стабильности будущего Украины.