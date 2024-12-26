Графики отключений света в Одессе: кого они не коснутся 26 декабря

Ситуация может измениться в любой момент

В четверг, 26 декабря, в Одессе продолжают действовать графики отключения света, которые ввели после массированной атаки по Украине на Рождество. Впрочем, ограничения в этот день несущественны.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Там указано, что отключения электроэнергии будут только у трех подгрупп и только на пол часа утром.

Согласно графику, свет будет отсутствовать только с 08:00 до 08:30. В остальное время отключений не будет. Однако ситуация может измениться в любой момент.

Важно помнить, что недавно был обновлен подход к формированию графиков отключений. Теперь он разбит на 30-минутные интервалы.

Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.

Также замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны.