Подозреваемому в убийстве Фарион сменили квалификацию преступления. Ему грозит высшая мера наказания

Дело пошло в суд

Фигуранту по делу об убийстве деятеля Ирины Фарион Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления, материалы в суд направлены в суд. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Нацполиция. В ведомстве отметили, что теперь его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Как установили полицейские, в 2022 году подозреваемый в убийстве Фарион – 18-летний житель города Днепр, в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

"Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство — из-за этого у него возник умысел на его убийство", — говорится в сообщении.

В полиции говорят, что фигурант тщательно готовился к совершению преступления – собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работе жертвы, следил, а также разработал детальный план убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья личности следственного управления полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, изменили квалификацию преступления и 25 декабря направили обвинительный акт в суд по следующим статьям:

– ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

– п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Убийство Ирины Фарион — что известно

В пятницу, 19 июля, во Львове по улице Масарика подстрелили женщину. Позже оказалось, что это была известная языковед Ирина Фарион.

Около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил Ирине Фарион в висок у ее дома, после чего ее немедленно госпитализировали. Сообщалось, что состояние Фарион крайне тяжелое, у нее случилась глубокая мозговая кома, а затем и остановка сердца. Сердце смогли запустить. Затем врачи пытались спасти ее жизнь несколько часов, однако состояние женщины было слишком тяжелым и уже в 23:20 наступила биологическая смерть.

Позже стало известно, что киллер, покушавшийся на Ирину Фарион, использовал пистолет Макаров. Об этом "Телеграфу" сообщили источники в Национальной полиции.

Следствие рассматривает несколько версий причин убийства известной украинской филологии Ирины Фарион. Речь идет о личной неприязни, общественно-политической деятельности, а также заказном убийстве.

По словам очевидцев, перед покушением на Ирину Фарион за ее домом следил подозрительный парень. Он две-три недели сидел на скамейке во дворе, ни с кем не общался и наблюдал.

На события отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что для установления обстоятельств преступления привлечены Нацполиция и СБУ. Глава государства также заявил, что каждый виновный в этом нападении должен понести полную ответственность.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый 2006 года рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как указано в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. 18-летний житель города Днепр отправлен под стражу на 60 суток без альтернативы внесению залога. Адвокат Игорь Сулима, ранее неоднократно защищавший подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны. По его словам, в этом случае такого понятия как совокупность доказательств вообще нет. Кроме этого, Сулима сказал, что дочери убитой Ирины Фарион, которая в суде набросилась с угрозами и проклятиями на подозреваемого, грозит уголовное дело.