С хорошей оплатой, графиком и питанием в Буковеле ищут обслуживающий персонал
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Работа является сезонной
В Буковеле, где недавно открылся сезон, появилось новое предложение о работе. Например, недавно в городке было предложение для студентов. А сейчас предлагают работу официанта.
Опыт работы должен быть от одного года, возраст от 20 лет. Такие требования выдвинул работодатель на сайте по поиску работы.
В вакансии указывается, что это гостинично-ресторанный комплекс в центре курорта Буковель, расположенный на Тернопольской 4б. Комплекс расположен рядом с парковкой.
"График по договоренности. Бесплатное проживание и питание на территории заведения", — говорится в вакансии.
Что касается зарплаты, то сумму указали в размере от 24 до 35 тыс грн. То есть ставка и чаевые.
Открытие сезона в Буковеле
В четверг, 12 декабря, открылся лыжный сезон на курорте Буковель. Несмотря на войну, традиционно на курорте аншлаг, а цены продолжают расти.
Напомним, что на курорте Буковель появилась вакансия для девочек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько обойдется отдых на новогодние праздники в Карпатах. А также сколько стоит обед в Буковеле.