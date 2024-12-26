С хорошей оплатой, графиком и питанием в Буковеле ищут обслуживающий персонал

Работа является сезонной

В Буковеле, где недавно открылся сезон, появилось новое предложение о работе. Например, недавно в городке было предложение для студентов. А сейчас предлагают работу официанта.

Опыт работы должен быть от одного года, возраст от 20 лет. Такие требования выдвинул работодатель на сайте по поиску работы.

В вакансии указывается, что это гостинично-ресторанный комплекс в центре курорта Буковель, расположенный на Тернопольской 4б. Комплекс расположен рядом с парковкой.

"График по договоренности. Бесплатное проживание и питание на территории заведения", — говорится в вакансии.

Что касается зарплаты, то сумму указали в размере от 24 до 35 тыс грн. То есть ставка и чаевые.

Открытие сезона в Буковеле

В четверг, 12 декабря, открылся лыжный сезон на курорте Буковель. Несмотря на войну, традиционно на курорте аншлаг, а цены продолжают расти.

Напомним, что на курорте Буковель появилась вакансия для девочек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько обойдется отдых на новогодние праздники в Карпатах. А также сколько стоит обед в Буковеле.